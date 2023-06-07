Ведущий Евровидения Тимур Мирошниченко с женой испытывают проблемы с усыновлением

Тимур и Инна Мирошниченко. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Жена ведущего Тимура Мирошниченко Инна рассказала, почему они с мужем до сих пор не усыновили ребенка. Супруги уже полгода, как стали кандидатами в усыновление.

Об этом Инна Мирошниченко рассказала в своем Instagram.

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Жена ведущего "Евровидения" рассказала, что, когда они с Тимуром начали обзванивать службы по делам детей, им ответили, что детей на усыновление нет.

Инна и Тимур Мирошниченко хотят усыновить ребенка. Фото: скриншот instagram.com/_inna_mi_/

"Как мы и ожидали, "детей нет". В нашей службе мы в очереди даже не в первой десятке. Я обзвонила все областные службы Украины. Везде (где взяли трубку), ответ один – "детей нет", — рассказала Инна Мирошниченко.

Инна Мирошниченко обратилась к волонтерам и детдомам с просьбой, если они знают о ребенке, который ищет семью, чтобы сообщили ей:

"Нам позволено усыновить ребенка в возрасте до четырех лет. Важно! У ребенка должен быть статус для усыновления. Опека не подходит, (у нас нет права быть опекунами, только усыновление). — говорит Инна и добавляет, — Мы очень хотим в эти трудные времена подарить счастливую жизнь и любовь как минимум одному ребенку".

Напомним, ранее Инна Мирошниченко уже увидела мальчика, которого хотела бы взять в семью.

Стало известно, что телеведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов тоже хотят усыновить ребенка.