Дружина Тімура Мірошниченка зізналася, чому не народила дитину, а вдалася до всиновлення

Інна Мірошниченко з дітьми. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Дружина шоумена Тімура Мірошниченка Інна, яка з чоловіком нещодавно всиновила хлопчика, розповіла чому не народила третю дитину сама. Жінка переконана, чужих дітей не буває.

Про це Інна написала у своєму в Instagram.

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Кожна дитина унікальна

Після того, як Інна і Тімур зробили процес усиновлення сина Марселя публічним, жінці часто пишуть українки з питаннями та проханнями про пораду у цій непростій справ. Одне з найпопулярніших питань: "Чому не народити самій? Чому усиновлення?

Інна Мірошниченко з сином Марселем. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

"Ця історія є публічною, аби показати, що усиновлення — не антонім народженню. Усиновлення не для бездітних. Усиновлення — це коли ти дійсно готовий любити безумовно. Коли не через щось чи задля чогось. А просто. Бо ти можеш. Бо кожен з нас може, як тільки розбереться з собою і своїми стосунками зі світом. Не буває чужих дітей. І кожна дитина унікальна. Ви не гарантуєте собі щасливіше чи повноцінніше життя, вибравши виключно народження дітей. Генетика має набагато менший вплив, ніж соціум. Часто люди дають цьому більше значення, ніж воно того заслуговує. Дійсно, дитина з закладу має більше проблем зі здоров’ям", — ділиться Інна.

Але, за словами дружини шоумена, для неї це не стало перешкодою для прийняття дитини в сім’ю.

"І будь-який варіант: чайлд фрі, одна дитина, пʼятеро чи будинок сімейного типу — це все норма. У кожного своя норма. І так, я хочу ще народити. І хочу ще усиновити. Так склалося, що ми з чоловіком любимо дітей. І це прекрасно", — сказала дружина Тімура Мірошниченка.

Нагадаємо, дружина Тімура Мірошниченка розповіла про жорстокі методи виховання у дитбудинках.

Раніше Тімур Мірошниченко назвав, скільки коштує всиновити дитину.