"На дітях заробляють": Тімур Мірошниченко назвав скільки коштує всиновити дитину

Шоумен Тімур Мірошниченко з родиною. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Відомий шоумен Тімур Мірошниченко розповів, що всиновити малюка в Україні непросто. На жаль, сама держава ускладнює цей процес, який до того ж є корумпованим.

Про це шоумен Тімур Мірошниченко розповів в інтерв'ю Маші Єфросініної у рубриці "Екзамен. Нова реальність".

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Шоумен Тімур Мірошниченко зізнається, щоб всиновити дитину їм з дружиною довелося боротися з бюрократичною системою. Зірковий статус тут не завжди допомагав, а іноді і ускладнював справу.

"Держава не зацікавлена в усиновленні дітей. Все що я зміг зрозуміти, що за обігом бабла ця сфера не поступається наркоторгівлі, проституції, торгівлі зброєю. На дітях заробляють колосальне бабло. За те, щоб встати в чергу за здоровою та новонародженою дитиною — 50 тисяч євро. Нам не озвучували, тому що розуміли, що ми всім розкажемо, але сотня людей написали Інні в Інстаграм, які платили, але не можуть публічно говорити. Тому що вони співучасники процесу", — ділиться шоумен.

Найбільше, зізнається ведучий, заробляють на дітях, які вже у відповідних закладах, інтернатах та будинках сімейного типу. Коли родина або окрема особа бере на виховання та спільне проживання неменше ніж 5 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування і отримує за це компенсацію від держави.

"Життя однієї дитини в закладі дитячому, обходиться державі дорого, але по факту дитина банан у житті не бачила. На одну дитину "райдер" життя — це колосальні гроші, які виділяє держава, а в реальності — дитина яблуко по святах їсть, а банан бачить на картинці. На цій вертикалі до дитини доходять копійки з тисяч, які виділяється на її проживання. За кожне захворювання держава доплачує. Відповідно вигідно накидати діагнозів дитині, по-перше, заклад отримає більше грошей, і всі дивляться на діагноз, і не візьмуть дитину. Третя схема — дитячі будинки сімейного типу — 100 дітей може жити в цьому будинку, а його не існує. І тільки, якщо перевірка приїде, дітей зберуть. Фантомні будинки сімейного типу", — говорить Мірошниченко.

Подружжя Мірошниченків лише нещодавно офіційно стали батьками 2-річного хлопчика. За словами Тімура Мірошниченка, їм вдалося всиновити дитину лише завдяки неабиякій наполегливості дружини й їхньому спільному великому бажанню. Як тільки подружжя Мірошниченків побачило фотографію малюка, відразу зрозуміли — це їхній син Марсель.

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