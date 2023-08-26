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Жена Тимура Мирошниченко призналась, почему не родила ребенка, а прибегла к усыновлению

26 августа 2023 16:30
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дружина Тімура Мірошниченка зізналася, чому не народила дитину, а вдалася до всиновлення
Инна Мирошниченко с детьми. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Жена шоумена Тимура Мирошниченко Инна, которая с мужем недавно усыновила мальчика, рассказала почему не родила третьего ребенка сама. Женщина убеждена, чужих детей не бывает.

Об этом Инна написала в своем в Instagram.

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Каждый ребенок уникален

После того, как Инна и Тимур сделали процесс усыновления сына Марселя публичным, женщине часто пишут украинки с вопросами и просьбами о совете в этом непростом деле. Один из самых популярных вопросов: Почему не родить самой? Почему усыновление?

 

Инна Мирошниченко с сыном Марселем. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

"Эта история публична, чтобы показать, что усыновление — не антоним рождению. Усыновление не для бездетных. Усыновление — это когда ты действительно готов любить безусловно. Ее из-за чего-то. А просто. Потому что ты можешь. Потому что каждый из нас может, как только разберется с собой и своими отношениями с миром. Не бывает чужих детей. И каждый ребенок уникален. Вы не гарантируете себе более счастливую или полноценную жизнь, выбрав исключительно рождение детей. Генетика имеет гораздо меньшее влияние, чем социум. Часто люди придают этому большее значение, чем оно того заслуживает. Действительно, ребенок из заведения имеет больше проблем со здоровьем", — делится Инна.

Но, по словам жены шоумена, для нее это не помешало принять ребенка в семью.

"И любой вариант: чайлд фри, один ребенок, пятеро или дом семейного типа — это все норма. У каждого своя норма. И да, я хочу еще родить. И хочу еще усыновить. Так сложилось, что мы с мужем любим детей. И это прекрасно", — сказала жена Тимура Мирошниченко.

Напомним, жена Тимура Мирошниченко рассказала о жестоких методах воспитания в детдомах.

Ранее Тимур Мирошниченко назвал, сколько стоит усыновить ребенка.

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