Дружина Тімура Мірошниченка розповіла про жорстокі методи виховання у дитбудинках

Інна Мірошниченко з дітьми. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Дружина шоумена Тімура Мірошниченка, Інна, поділилася подробицями життя їхнього прийомного сина в дитбудинку. Марселю тепер важкою даються навіть прості рішення, а все через те, що його не вчили висловлювати власну волю.

Про це Інна Мірошниченко розповіла в Instagram.

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Інна розповіла, як ще, коли вони з чоловіком були в процесі оформлення паперів щодо усиновлення Марселя, то часто їздили до хлопчика у дитячий будинок. Подружжя просто гуляло сходами з дитиною, що малюку не дозволяли ходити вихователі.

"В якийсь момент Марселю щось не сподобалось. Він дуже обережно вклався на підлогу і потроху почав стукати ногами і дивитися на реакцію. В закладі гробова тиша, тож там кожний видих твій почують. І от…

Жінка: — як там ваші справи?

Ми: — все нормально, дякуємо.

Жінка: — а що відбувається?

Ми: — вперше проявив характер.

Жінка: — ну нічого, характер можна переламати…

Ми: …

Переламати характер, як метод виховання. Переламати характер, як перший крок до переламати життя. Виростити дітей, які не розуміють, що можуть мати бажання.Коли питання "яблуко чи банан" - це стрес. Бо вони не розуміють, ЧОМУ У НИХ ЩОСЬ ПИТАЮТЬ? На гойдалку чи на горку? Додому чи в кафешку? З мамою підеш чи з татом? Всі ці питання лякають дитину. Бо він починає щось дивне відчувати всередині.І не знає, як із цим впоратися. Це відчуття - це власна значимість. Це здатність щось хотіти чи не хотіти. Це змога казати про це без страху бути непочутим, покараним, "поламаним", — говорить Інна Мірошниченко і додає, вірить, що завдяки її допису у світі будуть позитивні зміни.

Подружжя Мірошниченків лише нещодавно офіційно стали батьками 2-річного хлопчика. За словами Тімура Мірошниченка, їм вдалося всиновити дитину лише завдяки неабиякій наполегливості дружини й їхньому спільному великому бажанню. Як тільки подружжя Мірошниченків побачило фотографію малюка, відразу зрозуміли — це їхній син Марсель.

Нагадаємо, Інна Мірошниченко розчулила історією про першу зустріч з прийомним сином.

Раніше Тімур Мірошниченко замилував ніжним фото з прийомним сином.