Дружина важкохворого Брюса Вілліса розповіла, як зустріла його 68-річчя
У неділю, 19 березня, голлівудському актору Брюсу Віллісу виповнилось 68 років. Минулого місяця родина кінозірки оголосила, що він страждає лобно-скроневою деменцією. Ця хвороба не піддається лікуванню.
Дружина Брюса, британська акторка Емма Гемінг, у своєму Instagram розповіла, як зустріла день народження зіркового чоловіка.
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Деталі
Під час запису відео Емма не змогла стримати сліз. Вона зізналася, що кожен день для неї це випробування.
"Отже, сьогодні день народження мого чоловіка. Я почала ранок із того, що розплакалася. Як ви можете бачити по опухлих очах та сопливому носі. Я просто думаю, що важливо, щоб ви бачили усі сторони цього. Я завжди отримую повідомлення, де люди говорять мені, мовляв, я така сильна чи "я не знаю, як тобі це вдається". У мене немає вибору. Я хотіла б його мати. І це те, що я роблю. Але в мене справді щодня бувають моменти смутку та горя. І я відчуваю це сьогодні, у його день народження", — зізналась Емма.
Також дружина Вілліса опублікувала зворушливу відео з архівними сімейними матеріалами.
"Він чисте кохання. Його так люблять. І я буду любити його завжди. З днем народження, мій милий. Моє побажання для Брюса на день народження полягає в тому, щоб ви продовжували тримати його у своїх молитвах і найвищих вібраціях, тому що його чутлива душа Риб (знак зодіаку. — Ред.) відчує це", — підсумувала акторка.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Брюс Вілліс вперше з'явився на публіці після новин про невиліковну деменцію. Також ми розповідали, що через хворобу Брюс Вілліс вже написав заповіт. Спадщина актора оцінюється у 250 мільйонів доларів. Згідно з заповітом, практично все отримає його нинішня родина: друга дружина Емма Геммінг та дві доньки в цьому шлюбі — восьмирічна Евелін Пенн і десятирічна Мейбл Рей.