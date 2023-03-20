Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала, как встретила его 68-летие

Американский актер Брюс Уиллис с женой

В воскресенье, 19 марта, голливудскому актеру Брюсу Уиллису исполнилось 68 лет. В прошлом месяце семья кинозвезды объявила, что он страдает лобно-височной деменцией. Эта болезнь не поддается лечению.

Жена Брюса, британская актриса Эмма Хемминг, в своем Instagram рассказала, как встретила день рождения звездного мужа.

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При записи видео Эмма не смогла сдержать слез. Она призналась, что каждый день для нее это испытание.

"Итак, сегодня день рождения моего мужа. Я начала утро с того, что расплакалась. Как вы можете видеть по опухшим глазам и сопливому носу. Я просто думаю, что важно, чтобы вы видели все стороны этого. Я всегда получаю сообщение, где люди говорят мне, мол, я так сильна или "я не знаю, как тебе это удается". У меня нет выбора. Я хотела бы его иметь. И это то, что я делаю. Но у меня действительно каждый день бывают моменты печали и горя. И я чувствую это сегодня, в его день рождения", — призналась Эмма.

Также супруга Уиллиса опубликовала трогательное видео с архивными семейными материалами.

"Он чистая любовь. Его так любят. И я буду любить его всегда. С днем рождения, мой милый. Мое пожелание для Брюса на день рождения состоит в том, чтобы вы продолжали держать его в своих молитвах и высоких вибрациях, потому что его чувствительна душа Рыб (знак зодиака. — Ред.) почувствует это", — подытожила актриса.

Напомним, ранее мы писали, что Брюс Уиллис впервые появился на публике после новостей о неизлечимой деменции. Также мы рассказывали, что по болезни Брюс Уиллис уже написал завещание. Наследие актера оценивается в 250 миллионов долларов. Согласно завещанию, практически все получит его нынешняя семья: вторая жена Эмма Хемминг и две дочери в этом браке – восьмилетняя Эвелин Пенн и десятилетняя Мейбл Рэй.