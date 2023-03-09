Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Шоу-бізнес arrow Хвороба Брюса Вілліса неймовірно підвищила статистику одному з сайтів: якого саме arrow

Хвороба Брюса Вілліса неймовірно підвищила статистику одному з сайтів: якого саме

9 березня 2023 12:27
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Голлівудський актор Брюс Вілліс
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Минулого місяця родина американського актора Брюса Вілліса оголосила, що він страждає лобно-скроневою деменцією. Ця хвороба не піддається лікуванню. В дні, коли про це стало відомо, показники відвідування одного з сайтів зросли на тисячі відсотків. 

Про це повідомляє видання Sky News. 

Читайте також:

Деталі 

Виконавча директорка товариства хвороби Альцгеймера Кейт Лі розповіла, що сайт Alzheimers.org.uk в період з 14 по 17 лютого відвідали на 12 000% більше, ніж зазвичай. Невтішний діагноз голлівудського актора привернув увагу до хвороби.

Вона поділилась цим показником на заході з нагоди благодійної кампанії щодо зміни природи інтимних стосунків після діагнозу деменція, яку підтримали знаменитості. У рамках ініціативи демонструється емоційна теле- та радіореклама, яку розповідає оскароносний британський актор Колін Ферт.

Це сталося після того, як дружина Вілліса Емма Гемінг попросила папараці не кричати на актора і сказала, що представники преси намагалися поговорити з її чоловіком, коли він пив каву з друзями.

Нагадаємо, раніше ми писали, що важкохворий Брюс Вілліс написав заповіт. Спадщина актора оцінюється у 250 мільйонів доларів. Згідно з заповітом, практично все отримає його нинішня родина: друга дружина Емма Гемінг та дві доньки в цьому шлюбі — 8-річна Евелін Пенн і десятирічна Мейбл Рей.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з відео

12:42 У ЗСУ розповіли подробиці сьогоднішньої атаки рф та вказали на зміну тактики ворога

12:32 ​​​​​​​У Придністров'ї заявляють про "теракт", який готували проти керівників "країни": деталі

12:27 У ЗСУ відповіли на заяву НАТО про можливе "падіння Бахмута"

12:23 Роботодавці через кадровий голод підвищують зарплати: що пропонують

12:20 Поліцейська на Одещини привласнила шість тисяч доларів із камери зберігання речових доказів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:11 Китай робить ставку на швидке завершення війни та вірить у перемогу росії, — ЗМІ

12:00 Коли українська економіка почне зростати: у НБУ назвали терміни

Новина з відео

11:58 На Тернопільщині уламки ракети упали на житловий будинок: що відомо

11:57 Литва блокуватиме IP-адреси, за якими можна дивитися проросійські канали

Новина з відео

11:52 TVORCHI презентували фінальну версію пісні для "Євробачення-2023"

Новина з відео

12:42 У ЗСУ розповіли подробиці сьогоднішньої атаки рф та вказали на зміну тактики ворога

Новина з відео

11:58 На Тернопільщині уламки ракети упали на житловий будинок: що відомо

Новина з відео

11:52 TVORCHI презентували фінальну версію пісні для "Євробачення-2023"

Новина з відео

11:31 ​​​​​​​Ранковий обстріл України: одна з ракет влучила в енергетичний об'єкт на Прикарпатті

Новина з відео

11:22Загроза не минула: в Чорному морі досі є споряджені ракетоносії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

09:51 У житловому будинку в російській Читі стався вибух: що відомо

Новина з відео

06:20 День народження Тараса Шевченка: як невмирущі вірші Кобзаря стали сучасними музичними хітами

Новина з відео

22:35 У Грузії силовики відкрили стрільбу в повітря біля парламенту, є постраждалі

Новина з відео

21:58 Українські військові "затрофеїли" рідкісну командно-штабну машину росіян

Новина з відео

21:53 Протестувальники у Тбілісі спробували прорватися до будівлі Парламенту, — ЗМІ

Новина з фото

08:05День народження Кобзаря: образ Шевченка в мемах українців

07:23Підвищення пенсій в Україні: кому доплатять 1 тис. гривень

23:13Тариф на електрику зміниться: які ціни можуть побачити українці у квітні

Новина з фото

20:15 Знаменитості, які бачили НЛО та вірять у прибульців

19:00"Золоте свято": вартість квітів на одеському Привозі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:50Як український бюджет пережив перший місяць другого року війни

Ексклюзив

12:20Скандальний законопроєкт спровокував масштабні протести у Грузії: чи пахне там росією

08:15Бахмут — пастка для російської армії

Ексклюзив

07:40Ілюзії про війну: бойовий медик розповів про порятунок 300-их

06:23Українці за час війни витратили за кордоном шалену суму грошей: дані НБУ

Актуальне по темі

None 9 Березень 12:42

У ЗСУ розповіли подробиці сьогоднішньої атаки рф та вказали на зміну тактики ворога

None 9 Березень 12:32

​​​​​​​У Придністров'ї заявляють про "теракт", який готували проти керівників "країни": деталі

None 9 Березень 12:27

У ЗСУ відповіли на заяву НАТО про можливе "падіння Бахмута"

None 9 Березень 10:24

Роботодавці через кадровий голод підвищують зарплати: що пропонують

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB