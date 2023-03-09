Хвороба Брюса Вілліса неймовірно підвищила статистику одному з сайтів: якого саме

Голлівудський актор Брюс Вілліс

Минулого місяця родина американського актора Брюса Вілліса оголосила, що він страждає лобно-скроневою деменцією. Ця хвороба не піддається лікуванню. В дні, коли про це стало відомо, показники відвідування одного з сайтів зросли на тисячі відсотків.

Про це повідомляє видання Sky News.

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Виконавча директорка товариства хвороби Альцгеймера Кейт Лі розповіла, що сайт Alzheimers.org.uk в період з 14 по 17 лютого відвідали на 12 000% більше, ніж зазвичай. Невтішний діагноз голлівудського актора привернув увагу до хвороби.

Вона поділилась цим показником на заході з нагоди благодійної кампанії щодо зміни природи інтимних стосунків після діагнозу деменція, яку підтримали знаменитості. У рамках ініціативи демонструється емоційна теле- та радіореклама, яку розповідає оскароносний британський актор Колін Ферт.

Це сталося після того, як дружина Вілліса Емма Гемінг попросила папараці не кричати на актора і сказала, що представники преси намагалися поговорити з її чоловіком, коли він пив каву з друзями.

Нагадаємо, раніше ми писали, що важкохворий Брюс Вілліс написав заповіт. Спадщина актора оцінюється у 250 мільйонів доларів. Згідно з заповітом, практично все отримає його нинішня родина: друга дружина Емма Гемінг та дві доньки в цьому шлюбі — 8-річна Евелін Пенн і десятирічна Мейбл Рей.