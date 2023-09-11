Дружина Віктора Ющенка нагодувала Шона Пенна українськими стравами: фото

Голлівудський актор Шон Пенн. Фото: Google

Минулого тижня на запрошення першої леді України Олени Зеленської американський актор та режисер Шон Пенн разом з коханою, українською акторкою Ольгою Коротяєвою, завітав на Саміт перших леді та джентльменів. Втім лауреат премії "Оскар" зустрівся й з іншою першою леді України, яка обіймала цю посаду в нульових.

Відповідні публікації з’явились у соцмережах.

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Подробиці

Донька третього Президента України Віктора Ющенка Віталіна опублікувала фотографію, на якій голлівудський актор позує з політиком біля вуликів. Не секрет, що бджолярство — найулюбленіше хобі колишнього очільника України.

"Класні хлопці! Мій тато та Шон Пенн", — лаконічно написала Віталіна та обмежила доступ до коментування публікації.

Ту саме фотографію опублікувала й 61-річна Катерина Ющенко. Колишня перша леді країни також додала розмитий знімок, на якому родина експрезидента пригощає стравами голлівудську зірку та його кохану прямо в себе у саду.

"Двоє дуже класних чоловіків інспектують осінніх бджіл. Дивовижний Шон Пенн та мій чоловік", — написала пані Катерина.

Віктор Ющенко з родиною пригощає американського актора Шона Пенна та його кохану українку. Фото: Facebook/kateryna.yushchenko.3

Нагадаємо, раніше ми писали, що Шон Пенн використав у своєму фільмі кадри з Бердянська. Також ми розповідали, що голлівудська зірка Шон Пенн влаштував коханій українці романтичні канікули у Римі (Італія).