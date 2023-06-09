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Шон Пенн влаштував коханій-українці романтичні канікули у Римі

9 червня 2023 17:52
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Шон Пенн влаштував коханій-українці романтичні канікули у Римі
Шон Пенн з Ольгою Коротяєвою. Фото: Cobra team/Cobra team/Backgrid
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актор Шон Пенн вирушив на відпочинок зі своєю новою обраницею. Парочку бачили під час прогулянки у Римі.

Про це пише Daily Mail.

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Актор Шон Пенн та акторка українського походження Ольга Коротяєва гуляли вулицями міста та не приховували почуттів. Парочка навідалась у такі брендові ювелірні магазини, як Bulgari та Tiffany & Co.

Коротяєва знімалась у картинах "Вибух", "Банківський район" та Le bonheur 2013 року. У минулому Шон Пенн був одружений з Лейлою Джордж, Робін Райт та Мадонною.

Раніше 62-річного Шона Пенна та його подругу бачили у ресторані в Малібу, тоді закохані були стриманіші у прояві своїх почуттів.

Нагадаємо, 72-річний актор Білл Мюррей закрутив роман із 43-річною співачкою Келіс, яка молодша за нього на 30 років.

Також ми писали, що 79-річний Роберт Де Ніро всьоме став батьком.  

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