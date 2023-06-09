Шон Пенн влаштував коханій-українці романтичні канікули у Римі

Шон Пенн з Ольгою Коротяєвою. Фото: Cobra team/Cobra team/Backgrid

Актор Шон Пенн вирушив на відпочинок зі своєю новою обраницею. Парочку бачили під час прогулянки у Римі.

Про це пише Daily Mail.

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Актор Шон Пенн та акторка українського походження Ольга Коротяєва гуляли вулицями міста та не приховували почуттів. Парочка навідалась у такі брендові ювелірні магазини, як Bulgari та Tiffany & Co.

Sean Penn, 62, makes out with new girlfriend Olga Korotyayeva, 43, on Italian vacation https://t.co/hwVXSRR42M pic.twitter.com/VMG3wn1o9i — Page Six (@PageSix) June 8, 2023

Коротяєва знімалась у картинах "Вибух", "Банківський район" та Le bonheur 2013 року. У минулому Шон Пенн був одружений з Лейлою Джордж, Робін Райт та Мадонною.

Раніше 62-річного Шона Пенна та його подругу бачили у ресторані в Малібу, тоді закохані були стриманіші у прояві своїх почуттів.

Нагадаємо, 72-річний актор Білл Мюррей закрутив роман із 43-річною співачкою Келіс, яка молодша за нього на 30 років.

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