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Жена Виктора Ющенко накормила Шона Пенна украинскими блюдами: фото

11 сентября 2023 11:11
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Жена Виктора Ющенко накормила Шона Пенна украинскими блюдами: фото
Голливудский актер Шон Пенн. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На прошлой неделе по приглашению первой леди Украины Елены Зеленской американский актер и режиссер Шон Пенн вместе с возлюбленной, украинской актрисой Ольгой Коротяевой посетил Саммит первых леди и джентльменов. Впрочем, лауреат премии "Оскар" встретился и с другой первой леди Украины, которая занимала этот пост в нулевых.

Соответствующие публикации появились в соцсетях.

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Дочь третьего Президента Украины Виктора Ющенко Виталина опубликовала фотографию, на которой голливудский актер позирует с политиком на фоне ульев. Не секрет, что пчеловодство — самое любимое хобби бывшего руководителя Украины.

"Классные парни! Мой папа и Шон Пенн", — лаконично написала Виталина и ограничила доступ к комментированию публикации.

Ту же фотографию опубликовала и 61-летняя Екатерина Ющенко. Бывшая первая леди страны также добавила размытый снимок, на котором семья экс-президента угощает блюдами голливудскую звезду и его возлюбленную прямо у себя в саду.

"Двое очень классных мужчин инспектируют осенних пчел. Удивительный Шон Пенн и мой муж", — написала Екатерина.

Ющенко Шон Пенн
Виктор Ющенко с семьей угощает американского актера Шона Пенна и его возлюбленную украинку. Фото: Facebook/kateryna.yushchenko.3

Напомним, ранее мы писали, что Шон Пенн использовал в своем фильме кадры из Бердянска. Также мы говорили, что голливудская звезда Шон Пенн устроил любимой украинке романтические каникулы в Риме (Италия).

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