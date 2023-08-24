Оскароносний Шон Пенн використав у своєму фільмі кадри з Бердянська

Кадри з фільму "Суперсила". Фото: скриншот

Оскароносний американський актор та режисер використав кадри з українського Бердянська у своєму документально фільмі. Йдеться про влучання в російське судно "Саратов".

Про це можна дізнатись, судячи з офіційного трейлеру до фільму "Суперсила".

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Відомо, що фільм Шона Пенна "Суперсила" глядачі зможуть побачити на екранах вже у вересні.

Над кінороботою почали працювати ще у 2021 році до початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України. На зйомку кінострічки актора надихнула історія перетворення коміка Володимира Зеленського на Президента держави.

У фільмі режисер зобразив Росію як терористичну державу і, як підтвердження тому, продемонстрував численні свідчення про злочини російських окупантів проти мирного українського населення.

Стрічка, перш за все, закликає розширювати військову допомогу Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат минулого тижня. Також ми розповідали, що стала відома дата прем'єри першого фільму про українське IT.

Також 24 серпня, в День Незалежності України, Одеський національний академічний театр опери та балету розпочинає Восьмий фестиваль мистецтв під назвою "Оксамитовий сезон в Одеській опері". Сезон відкриє сучасна опера Олександра Родіна за мотивами Тараса Шевченка під назвою "Катерина".