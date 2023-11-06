Дружина Віктора Павліка похизувалася подарунком за тисячі доларів
29-річна Катерина Репяхова показала, що їй подарував чоловік на честь їхньої річниці — пара познайомилася 8 років тому. У подарунок дівчина отримала новий 15-й iPhone, який, зізналася, сама б собі ніколи не купила.
Подарунком Віктора Павліка Катерина похизувалася в Instagram.
Розповіла, як святкували
Віктор Павлік і його молода дружина Катерина Репяхова відсвяткували 8-му річницю знайомства. Оскільки співак має гастролі у реальну дату, подружжя відсвяткувало раніше.
Павлік презентував дружині дорогий подарунок — новенький iPhone Pro Max, вартість якого становить від 60 до 95 тисяч гривень, залежно від обсягу пам'яті телефону.
Катя зізналася, що сама б собі зараз такий телефон не купувала б, тим паче що її влаштовують її старі гаджети: 12-й і 13-й айфони, якими дівчина користується одночасно.
"Я взагалі спокійна до нових айфонів і в житті б не купила собі 15 зараз, якби не Віктор Павлік. У мене були 13 і 12. Чесно сказати, 12 я люблю набагато більше", — розповіла Репяхова у сторіс.
Також вона показала, що після купівлі подарунку вони з чоловіком на метро поїхали в бразильський ресторан, де і відсвяткували важливу дату.
Нагадаємо, дружина Віктора Павліка розповіла, скільки заробляє.
Також ми писали, що Репяхова зізналася, що розходилася з Віктором Павліком.
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