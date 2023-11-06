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Дружина Віктора Павліка похизувалася подарунком за тисячі доларів

6 листопада 2023 15:23
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Дружина Віктора Павліка похизувалася подарунком за тисячі доларів
Катерина Репяхова і Віктор Павлік. Фото: instagram.com/repyahovakate
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

29-річна Катерина Репяхова показала, що їй подарував чоловік на честь їхньої річниці — пара познайомилася 8 років тому. У подарунок дівчина отримала новий 15-й iPhone, який, зізналася, сама б собі ніколи не купила. 

Подарунком Віктора Павліка Катерина похизувалася в Instagram.

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Розповіла, як святкували

Віктор Павлік і його молода дружина Катерина Репяхова відсвяткували 8-му річницю знайомства. Оскільки співак має гастролі у реальну дату, подружжя відсвяткувало раніше. 

Павлік презентував дружині дорогий подарунок — новенький iPhone Pro Max, вартість якого становить від 60 до 95 тисяч гривень,  залежно від обсягу пам'яті телефону.

 

Катерина Репяхова
Скриншот зі сторіс instagram.com/repyahovakate

Катя зізналася, що сама б собі зараз такий телефон не купувала б, тим паче що її влаштовують її старі гаджети: 12-й і 13-й айфони, якими дівчина користується одночасно. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/repyahovakate

"Я взагалі спокійна до нових айфонів і в житті б не купила собі 15 зараз, якби не Віктор Павлік. У мене були 13 і 12. Чесно сказати, 12 я люблю набагато більше", — розповіла Репяхова у сторіс. 

Також вона показала, що після купівлі подарунку вони з чоловіком на метро поїхали в бразильський ресторан, де і відсвяткували важливу дату. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/repyahovakate
Скриншот зі сторіс instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, дружина Віктора Павліка розповіла, скільки заробляє. 

Також ми писали, що Репяхова зізналася, що розходилася з Віктором Павліком. 

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