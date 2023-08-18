"Плакала весь концерт": Репяхова зізналася, що розходилася з Віктором Павліком

Блогерка Катерина Репяхова та співак Віктор Павлік. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова зізналася, що в минулому у стосунках з її чоловіком не все було безрайдужно. Жінка поділилася спогадами про їхні проблеми у стосунках.

Про це дружина Віктора Павліка сказала в Instagram.

Читайте також:

"Думала кінець нашої історії"

Декілька років тому у Катерини Репяхової ледь не закінчили стосунки зі співаком. Про це дружина артиста розповіла, відповідаючи на запитання фоловерів.

Блогерка Катерина Репяхова та співак Віктор Павлік. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Катерина пригадала, як була на концерті Тіни Кароль і плакала під її пісню "Выше облаков":

"А ще ми розходились з Віктором Павліком, коли я була в Черкасах на концерті у Тіни Кароль. Слухала пісню "Выше облаков" і думала, що це про нас. І що це дійсно кінець нашої історії. Сильно плакала весь концерт", — повідомила Реп'яхова.

На щастя, у пари все владналося і цього року співак Віктор Павлік та його дружина, блогерка Катерина Реп’яхова відсвяткували третю річницю шлюбу. Віктор Павлік та Катерина Репяхова виховують сина Михайла.

Нагадаємо, блогерка повідомила, що їхній з чоловіком однорічний син Михайло страждає від проблем з затримкою мовлення.

Раніше дружина Віктора Павліка розповіла, чи є проблеми зі слухом у її сина.