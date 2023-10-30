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Успішніша за багатьох — дружина Віктора Павліка розповіла, скільки заробляє

30 жовтня 2023 16:33
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Успішніша за багатьох — дружина Віктора Павліка розповіла, скільки заробляє
Дружина Віктора Павліка Катерина Реп’яхова. Фото Instagram: repyahovakate
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

29-річна дружина Віктора Павліка Катерина Реп’яхова вирішила поділитися з підписниками, чим саме вона займається і скільки заробляє. Аргументувала це рішення тим, що вона пишається собою і, вірогідно, хоче надихнути своїх прихильників власним прикладом. 

Інформацію про свою зайнятість та дохід Реп’яхова опублікувала в Instagram

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Не зупиняється на досягнутому

Катерина Реп’яхова працює концертною директоркою, а також розвиває власний бізнес і блог у соціальній мережі Instagram. Вона має власний бренд дитячого одягу і косметики, а також веде блог, у якому ділиться особистим життям та показує, як вона виховує їх спільного з Віктором Павліком 2-річного сина Михайла. 

 

За час стосунків зі співаком Катерина набрала досить велику аудиторію в Instagram, наразі у неї 170 тисяч підписників. Завдяки популярності сторінки, у неї замовляють рекламу, на чому Катерина заробляє дуже хороші гроші. Вона рекламує товари для дітей, косметично продукцію, одяг, тощо. 

 

У сторіс дівчина опублікувала інформацію стосовно себе, свого блогу і свого доходу з нього. Виявилося, завдяки рекламі на своїй сторінці в Instagram Катерина заробляє 7 тисяч доларів щомісяця, це майже 260 тисяч гривень. 

 

Скриншот зі сторіс в Instagram: repyahovakate

Також дівчина має заробіток з бізнесу і своєї діяльності як концертного менеджера, проте скільки вона заробляє в цілому, Реп’яхова не розповіла. 

 

Цю інформацію Катя розповіла, щоб просунути продаж посібника з блогінгу, який створила сама. 

У сторіс блогерка підкреслила, що пишається собою і не збирається зупинятися на досягнутому. 

"І я з розумінням відношуся до тих, кого я тригерю", –– додала Катя у сторіс. 

Нагадаємо, дружина Віктора Павліка відповіла на критику свого безтурботного відпочинку в Туреччині. 

Також ми писали, що дружина Віктора Павліка похизувалася фігурою у купальнику після місяців тренувань.

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