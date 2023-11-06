Дружина Віктора Павліка похизувалася подарунком за тисячі доларів

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик. Фото: instagram.com/repyahovakate

29-летняя Екатерина Репяхова показала, что ей подарил муж в честь их годовщины — пара познакомилась 8 лет назад. В подарок девушка получила новый 15-й iPhone, который, призналась, сама бы никогда не купила.

Подарком Виктора Павлика Екатерина похвасталась в Instagram.

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Виктор Павлик и его молодая жена Екатерина Репяхова отметили 8-ю годовщину знакомства. Так как у певца гастроли в реальную дату, супруги отпраздновали раньше.

Павлик подарил жене дорогой подарок — новенький iPhone Pro Max, стоимость которого составляет от 60 до 95 тысяч гривен, в зависимости от объема памяти телефона.

Скриншот со сторис instagram.com/repyahovakate

Катя призналась, что сама бы себе сейчас такой телефон не покупала, тем более что ее устраивают ее старые гаджеты: 12-й и 13-й айфоны, которыми девушка пользуется одновременно.

Скриншот со сторис instagram.com/repyahovakate

"Я вообще спокойна к новым айфонам и в жизни бы не купила себе 15 сейчас, если бы не Виктор Павлик. У меня были 13 и 12. Честно сказать, 12 я люблю гораздо больше", — рассказала Репяхова в сторис.

Также она показала, что после покупки подарка они с мужем на метро отправились в бразильский ресторан, где и отпраздновали важную дату.

Скриншот со сторис instagram.com/repyahovakate

Скриншот со сторис instagram.com/repyahovakate

Напомним, супруга Виктора Павлика рассказала, сколько зарабатывает.

Также мы писали, что Репяхова призналась, что расходилась с Виктором Павликом.