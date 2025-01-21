Віктор Павлік з дружиною відпочиває в Буковелі — фото

Дружина Віктора Павліка розкрила захоплення співака
Родина Віктора Павліка вирушила на відпочинок до Буковеля. Дружина співака показала, як вони вдвох без сина проводять відпустку.
Відповідними кадрами вона поділилася в Instagram.
Захоплення Віктора Павліка
Катерина Павлік поділилася із шанувальниками фото з популярного гірськолижного курорту. Дівчина позувала перед камерою в рожевій куртці на лижах. Вона зізналась, що вперше стала на них у 2013 році і закохалась в цей вид спорту.
Катерина розповіла, що її чоловік вперше став на лижі ще в далекому 1999 році та виступав на відкритті Буковелю у 2001 році.
Блогерка зізналась, що її чоловік любить швидкість, а вона навпаки катається більш повільно. Дівчина намагається не наражати своє життя на небезпеку заради сина.
Нагадаємо, до цього Катерина Репяхова вже зробила декілька пластичних операцій та показала, як змінилася після них. Також Катерина розповідала про найдорожчі подарунки від Віктора Павліка.
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