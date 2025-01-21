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Дружина Віктора Павліка розкрила захоплення співака

21 січня 2025 15:55
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Віктор Павлік з дружиною відпочиває в Буковелі — фото
Блогерка Катерина Павлік. Фото: instagram.com/repyahovakate
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Родина Віктора Павліка вирушила на відпочинок до Буковеля. Дружина співака показала, як вони вдвох без сина проводять відпустку.

Відповідними кадрами вона поділилася в Instagram

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Катерина Павлік поділилася із шанувальниками фото з популярного гірськолижного курорту. Дівчина позувала перед камерою в рожевій куртці на лижах. Вона зізналась, що вперше стала на них у 2013 році і закохалась в цей вид спорту.

Катерина розповіла, що її чоловік вперше став на лижі ще в далекому 1999 році та виступав на відкритті Буковелю у 2001 році.

Блогерка зізналась, що її чоловік любить швидкість, а вона навпаки катається більш повільно. Дівчина намагається не наражати своє життя на небезпеку заради сина.

Віктор Павлік на лижах
Катерина Павлік на відпочинку. Фото: instagram.com/repyahovakate
Віктор Павлік на лижах Буковелі
Катерина Павлік на лижах. Фото: instagram.com/repyahovakate
Віктор Павлік на лижах з дружиною
Віктор Павлік на лижах. Фото: instagram.com/repyahovakate
Віктор Павлік на відпочинку в Карпатах
Катерина та Віктор Павлік на лижах. Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, до цього Катерина Репяхова вже зробила декілька пластичних операцій та показала, як змінилася після них. Також Катерина розповідала про найдорожчі подарунки від Віктора Павліка.

Карпати Віктор Павлик Буковель Катерина Репяхова українські зірки

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16:16 Найдешевший мобільний тариф для пенсіонерів — яка ціна

15:57 Білий квиток задешево — на Одещині затримали підприємця

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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