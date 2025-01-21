Віктор Павлік з дружиною відпочиває в Буковелі — фото

Блогерка Катерина Павлік. Фото: instagram.com/repyahovakate

Родина Віктора Павліка вирушила на відпочинок до Буковеля. Дружина співака показала, як вони вдвох без сина проводять відпустку.

Відповідними кадрами вона поділилася в Instagram.

Читайте також:

Захоплення Віктора Павліка

Катерина Павлік поділилася із шанувальниками фото з популярного гірськолижного курорту. Дівчина позувала перед камерою в рожевій куртці на лижах. Вона зізналась, що вперше стала на них у 2013 році і закохалась в цей вид спорту.

Катерина розповіла, що її чоловік вперше став на лижі ще в далекому 1999 році та виступав на відкритті Буковелю у 2001 році.

Блогерка зізналась, що її чоловік любить швидкість, а вона навпаки катається більш повільно. Дівчина намагається не наражати своє життя на небезпеку заради сина.

Катерина Павлік на відпочинку. Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Павлік на лижах. Фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік на лижах. Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина та Віктор Павлік на лижах. Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, до цього Катерина Репяхова вже зробила декілька пластичних операцій та показала, як змінилася після них. Також Катерина розповідала про найдорожчі подарунки від Віктора Павліка.