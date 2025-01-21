Виктор Павлик с женой отдыхает в Буковеле - фото

Блогер Екатерина Павлик. Фото: instagram.com/repyahovakate

Семья Виктора Павлика отправилась на отдых в Буковель. Жена певца показала, как они вдвоем без сына проводят отпуск.

Соответствующими кадрами она поделилась в Instagram.

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Катерина Павлик поделилась с поклонниками фото с популярного горнолыжного курорта. Девушка позировала перед камерой в розовой куртке на лыжах. Она призналась, что впервые стала на них в 2013 году и влюбилась в этот вид спорта.

Катерина рассказала, что ее муж впервые стал на лыжи еще в далеком 1999 году и выступал на открытии Буковеля в 2001 году.

Блогер призналась, что ее муж любит скорость, а она наоборот катается более медленно. Девушка старается не подвергать свою жизнь опасности ради сына.

Девушка старается не подвергать свою жизнь опасности ради сына.

Катерина Павлик на отдыхе. Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Павлик на лыжах. Фото: instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик на лыжах. Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина и Виктор Павлик на лыжах. Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, до этого Екатерина Репяхова уже сделала несколько пластических операций и показала, как изменилась после них. Также Катерина рассказывала о самых дорогих подарках от Виктора Павлика.