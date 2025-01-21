Виктор Павлик с женой отдыхает в Буковеле - фото

Жена Виктора Павлика раскрыла увлечения певца
Семья Виктора Павлика отправилась на отдых в Буковель. Жена певца показала, как они вдвоем без сына проводят отпуск.
Соответствующими кадрами она поделилась в Instagram.
Увлечение Виктора Павлика
Катерина Павлик поделилась с поклонниками фото с популярного горнолыжного курорта. Девушка позировала перед камерой в розовой куртке на лыжах. Она призналась, что впервые стала на них в 2013 году и влюбилась в этот вид спорта.
Катерина рассказала, что ее муж впервые стал на лыжи еще в далеком 1999 году и выступал на открытии Буковеля в 2001 году.
Блогер призналась, что ее муж любит скорость, а она наоборот катается более медленно. Девушка старается не подвергать свою жизнь опасности ради сына.
Девушка старается не подвергать свою жизнь опасности ради сына.
Напомним, до этого Екатерина Репяхова уже сделала несколько пластических операций и показала, как изменилась после них. Также Катерина рассказывала о самых дорогих подарках от Виктора Павлика.
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