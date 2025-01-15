Катерина Репяхова збільшила губи — Віктор Павлік бурхливо відреагував

Дружина Віктора Павліка змінила форму губ — реакція співака
Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, продовжує працювати над своєю зовнішністю. Цього разу обраниця артиста наважилася на уколи краси.
Результатом косметичної процедури та реакцією чоловіка на зміни блогерка поділилася в Instagram.
Катерина Репяхова збільшила собі губи
Дружина виконавця показалася на прийомі у косметолога та розповіла підписникам, що наважилася знову зробити ін'єкції у губи.
Як розповіла блогерка, вона не захотіла суттєво збільшувати свої губи, а лише дещо змінила їхню форму, аби вони виглядали природно.
"Вкололи 0,6 мл. Наша задача — корекція форми, а не збільшення губ. Тим самим ми отримуємо натуральний ефект", — написала дружина співака.
Одразу після процедури Катерина продемонструвала шанувальникам результат роботи косметолога. Блогерка зауважила, що за декілька днів після процедури спаде набряк і губи будуть мати більш натуральний вигляд.
Блогерка була дуже задоволена виглядом своїх губ, а ось її чоловік спершу був дуже здивований. Катерина показала, як співак відреагував на чергові зміни в її зовнішності.
"Що ти зробила з губами, зая? Наколола?" — з порогу запитав у дружини Павлік.
Нагадаємо, до цього Катерина Репяхова вже зробила декілька пластичних операцій та показала, як змінилася після них.
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