Катерина Репяхова збільшила губи — Віктор Павлік бурхливо відреагував

Віктор Павлік з дружиною. Фото: instagram.com/repyahovakate

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, продовжує працювати над своєю зовнішністю. Цього разу обраниця артиста наважилася на уколи краси.

Результатом косметичної процедури та реакцією чоловіка на зміни блогерка поділилася в Instagram.

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Дружина виконавця показалася на прийомі у косметолога та розповіла підписникам, що наважилася знову зробити ін'єкції у губи.

Катерина Репяхова звернулася до косметолога. Фото: instagram.com/repyahovakate

Як розповіла блогерка, вона не захотіла суттєво збільшувати свої губи, а лише дещо змінила їхню форму, аби вони виглядали природно.

"Вкололи 0,6 мл. Наша задача — корекція форми, а не збільшення губ. Тим самим ми отримуємо натуральний ефект", — написала дружина співака.

Катерина Репяхова збільшила губи. Фото: instagram.com/repyahovakate

Одразу після процедури Катерина продемонструвала шанувальникам результат роботи косметолога. Блогерка зауважила, що за декілька днів після процедури спаде набряк і губи будуть мати більш натуральний вигляд.

Катерина Репяхова показала збільшені губи. Фото: instagram.com/repyahovakate

Блогерка була дуже задоволена виглядом своїх губ, а ось її чоловік спершу був дуже здивований. Катерина показала, як співак відреагував на чергові зміни в її зовнішності.

"Що ти зробила з губами, зая? Наколола?" — з порогу запитав у дружини Павлік.

Віктор Павлік відреагував на вчинок дружини. Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, до цього Катерина Репяхова вже зробила декілька пластичних операцій та показала, як змінилася після них.

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