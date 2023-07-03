Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Дружина Віктора Павліка зізналася, що незадоволена власним тілом, і почала діяти arrow

Дружина Віктора Павліка зізналася, що незадоволена власним тілом, і почала діяти

3 липня 2023 17:44
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дружина Віктора Павліка зізналася, що незадоволена власним тілом і почала діяти
Блогерка Катерина Реп'яхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дружина співака Віктора Павліка, Катерина Реп'яхова, весною зробила кілька пластичних операцій. Та виявляється, блогерка хоче змінити ще дещо у своїй зовнішності.

Про те, що незадоволена власним тілом, Реп'яхова написала у своєму Instagram.

Читайте також:

Хочу змінюватися вже зараз

Дружина Віктора Павліка запостила кілька сторіз зі спортзалу та басейну. У спілкуванні з фоловерами Реп'яхова зазначила, що взялася за вдосконалення власного тіла.

 

Блогерка Катерина Реп'яхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/
Блогерка Катерина Реп'яхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/
Блогерка Катерина Реп'яхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/
Блогерка Катерина Реп'яхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

"Я взагалі незадоволена своїй тілом. Я хочу змінюватися вже зараз. Вчора вперше за багато років була на тренуванні з тренером. І це ще не все. Вперше в житті була на тренуванні з плавання", — написала блогерка.

Контентом з тренажерної зали Реп'яхова поділилася також.

До речі, Катерина раніше вдалася до пластичної операції і підкорегувала ніс та підборіддя. Операція коштувала Реп'яховій 3520 євро (140 тисяч гривень. Вона зазначила, що якщо потрібно додатково вирівнювати перегородку, то треба викласти ще 1100 євро (44 тисяч гривень).

Раніше дружина співака Віктора Павліка, Катерина Реп'яхова, навідалася з ним до лікарні. Блогерка розповіла про погане самопочуття коханого.

Нагадаємо, Катерина Реп'яхова після скандалу зі спецперепусткою відволіклася стильною фотосесією. Реп'яхова на нових знімках постала у вечірній сукні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз