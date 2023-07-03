Дружина Віктора Павліка зізналася, що незадоволена власним тілом, і почала діяти

Блогерка Катерина Реп'яхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Дружина співака Віктора Павліка, Катерина Реп'яхова, весною зробила кілька пластичних операцій. Та виявляється, блогерка хоче змінити ще дещо у своїй зовнішності.

Про те, що незадоволена власним тілом, Реп'яхова написала у своєму Instagram.

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Хочу змінюватися вже зараз

Дружина Віктора Павліка запостила кілька сторіз зі спортзалу та басейну. У спілкуванні з фоловерами Реп'яхова зазначила, що взялася за вдосконалення власного тіла.

Блогерка Катерина Реп'яхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Блогерка Катерина Реп'яхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Блогерка Катерина Реп'яхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Блогерка Катерина Реп'яхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

"Я взагалі незадоволена своїй тілом. Я хочу змінюватися вже зараз. Вчора вперше за багато років була на тренуванні з тренером. І це ще не все. Вперше в житті була на тренуванні з плавання", — написала блогерка.

Контентом з тренажерної зали Реп'яхова поділилася також.

До речі, Катерина раніше вдалася до пластичної операції і підкорегувала ніс та підборіддя. Операція коштувала Реп'яховій 3520 євро (140 тисяч гривень. Вона зазначила, що якщо потрібно додатково вирівнювати перегородку, то треба викласти ще 1100 євро (44 тисяч гривень).

Раніше дружина співака Віктора Павліка, Катерина Реп'яхова, навідалася з ним до лікарні. Блогерка розповіла про погане самопочуття коханого.

Нагадаємо, Катерина Реп'яхова після скандалу зі спецперепусткою відволіклася стильною фотосесією. Реп'яхова на нових знімках постала у вечірній сукні.