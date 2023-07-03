Жена Виктора Павлика призналась, что недовольна своим телом, и начала действовать

Блоггерша Екатерина Репьяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Жена певца Виктора Павлика, Екатерина Репьяхова, весной сделала несколько пластических операций. Но оказывается блоггер хочет изменить еще кое-что в своем внешности.

О том, что недовольна собственным телом, Репьяхова написала в своем Instagram.

Читайте также:

Хочу меняться уже сейчас

Жена Виктора Павлика запостила несколько сториз из спортзала и бассейна. В общении с фолловерами Репьяхова отметила, что взялась за совершенствование собственного тела.

Блогер Екатерина Репьяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Блогер Екатерина Репьяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Блогер Екатерина Репьяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Блогер Екатерина Репьяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

"Я вообще недовольна своим телом. Я хочу меняться уже сейчас. Вчера впервые за много лет была на тренировке с тренером. И это еще не все. Впервые в жизни была на тренировке по плаванию", — написала блогерша.

Контентом из тренажерного зала Репьяхова поделилась также.

Кстати, Екатерина ранее прибегла к пластической операции и подкорректировала нос и подбородок. Операция стоила Репьяховой 3520 евро (140 тысяч гривен. Она отметила, что если нужно еще выравнивать перегородку, то нужно выложить дополнительно 1100 евро (44 тысячи гривен).

Ранее жена певца Виктора Павлика, Екатерина Репьяхова, наведалась с ним в больницу. Блогерша рассказала о плохом самочувствии любимого.

Напомним, Екатерина Репьяхова после скандала со спецпропуском отвлеклась стильной фотосессией. Репьяхова на новых снимках предстала в вечернем платье.