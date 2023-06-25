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Вік дається взнаки: дружина Віктора Павліка заговорила про його проблеми зі здоров'ям

25 червня 2023 11:34
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дружина Віктора Павліка заговорила про його проблеми зі здоров'ям
Співак Віктор Павлік з родиною. Фото: instagram.com/repyahovakate/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дружина співака Віктора Павліка, Катерина Реп'яхова, навідалася з ним до лікарні. Блогерка розповіла про погане самопочуття коханого.

Відповідний пост вона зробила в Instagram-сторіз.

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Катерина Реп'яхова зізнається, чоловіка любить, попри на його вік. Блогерка виявила занепокоєння здоров'ям співака.

 

Дружина Віктора Павліка заговорила про його проблеми зі здоров'ям.Фото: instagram.com/repyahovakate/

 

Дружина Віктора Павліка заговорила про його проблеми зі здоров'ям.Фото: instagram.com/repyahovakate/

 

Дружина Віктора Павліка заговорила про його проблеми зі здоров'ям.Фото: instagram.com/repyahovakate/

"Їдемо з чоловіком в лікарню. Вік дає про себе знати. Але я його все одно люблю", — коментує Реп'яхова.

Блогерка поділилася, що чоловік поскаржився після лазні на погане самопочуття. Павлік розповів, що після того, як пірнає у холодну воду і виходить з неї, відчуває, наче земля йде з-під ніг і в очах темніє. Тож блогерка разом із коханим вирушила на медичне обстеження. В результаті у співака виявили атеросклеротичні бляшки.

Нагадаємо, блогерка Катерина Реп'яхова після скандалу зі спецперепусткою відволіклася стильною фотосесією. Реп'яхова на нових знімках постала у вечірній сукні.

Раніше дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова зробила кілька пластичних операцій. Блогерка "попрацювала" над носом та підборіддям. Катерина Реп'яхова поділилася фото "до" та "після".

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