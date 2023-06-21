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Дружина Віктора Павліка показала, як змінилася після пластичної операції

21 червня 2023 12:43
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дружина Віктора Павліка показала, як змінилася після пластичної операції
Блогерка Катерина Реп'яхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дружина співака Віктора Павліка, Катерина Реп'яхова, весною зробила кілька пластичних операцій. Блогерка "порацювала" над носом та підборіддям.

Катерина Реп'яхова поділилася фото "до" та "після" у своїх Instastories.

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На знімках з операційної видно, як змінилася форма носа дружини Віктора Павліка. Катерина запевняє, що це одне з її найкращих рішень у житті.

"Найкраще, що зі мною сталося після народження сина", — прокоментувала світлину блогерка.

 

Катерина Реп'яхова наважилась на ринопластику. Фото: instagram.com/repyahovakate/ 

Операція коштувала Реп'яховій 3520 євро (140 тисяч гривень. Вона зазначила, що якщо потрібно додатково вирівнювати перегородку, то треба викласти додатково 1100 євро (44 тисяч гривень).

Катерина активно та відверто обговорює питання здоров'я свої родини у Мережі. Так один з підписників запитав її, чому її син Михайло досі погано ходить.

"У Михасика є проблеми з координацією, чому так, нам поки що ніхто не відповів. Неврологи кажуть, що це не неврологічне питання, але я планую все-таки обстеження", — написала Катерина Реп'яхова.

На запитання, ким буде син, коли виросте, дружна співака відповіла — музикантом.

Раніше стало відомо, Реп'яхова під наркоз під час операції входила під улюблену пісню зіркового чоловіка. 

Нагадаємо, дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репя'хова, після скандалу зі спецперепусткою відволіклася стильною фотосесією. Реп'яхова на нових знімках постала у вечірній сукні.

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