Дружина Вілла Сміта повідомила про стосунки із дівчиною

Джада Пінкетт-Сміт. Фото: instagram.com/jadapinkettsmith

Дружина голлівудської зірки Вілла Смітта, акторка Джада Пінкетт-Сміт, розповіла про зміни в особистому житті. Знаменитість зізналася, що перебуває у стосунках із дівчиною.

Про це Джада повідомила в одній з публікацій в Instagram.

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У своєму блозі акторка опублікувала фото, на якому насолоджувалася краєвидами з вікна, лежачи у пінній ванні.

Під фото Джада заговорила про "магію в буденності" і, як ненароком, повідомила, що має дівчину. Акторка зізналася, що нарешті відчула те саме щастя, коли із маскою на обличчі, яку їй зробила її кохана, спостерігала за птахами у ванні.

"Останнім часом я була одержима ідеєю "знайти магію в буденності". Відкривати для себе прості радощі, які занурюють мене в теперішній час, що посилює зв'язок із собою та іншими. Наприклад, спостерігати за польотом яструбів за вікном ванної кімнати моєї дівчини, сидячи в її ванні після того, як вона нанесла мені на обличчя грязьову маску, яка зробила мою шкіру такою щасливою. Я хочу поділитися цим з вами", — написала Джада.

Нагадаємо, що Джада Пінкетт-Сміт вийшла заміж за Вілла Сміта 1997 року після двох років стосунків. Пара має двоє дітей — сина Джейдена та доньку Віллоу. Також актор має сина Трея від першого шлюбу.

Вілл Сміт та Джада Пінкетт-Сміт з дітьми. Фото: instagram.com/jadapinkettsmith

У жовтні минулого року подружжя повідомило, що від 2016 року вже не живе разом, однак розлучатися офіційно не планує.

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