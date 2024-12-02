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Жена Уилла Смита закрутила роман с девушкой

2 декабря 2024 14:30
Мария Покровская - Редактор
Жена Вилла Смита сообщила об отношениях с девушкой
Джада Пинкетт-Смит. Фото: instagram.com/jadapinkettsmith
Мария Покровская - Редактор

Жена голливудской звезды Уилла Смитта , актриса Джада Пинкетт-Смит, рассказала об изменениях в личной жизни. Знаменитость призналась, что находится в отношениях с девушкой.

Об этом Джада сообщила в одной из публикаций в Instagram.

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В своем блоге актриса опубликовала фото, на котором наслаждалась видами из окна, лежа в пенной ванне.

Под фото Джада заговорила о "магии в обыденности" и, как невзначай, сообщила, что у нее есть девушка. Актриса призналась, что наконец почувствовала то же счастье, когда с маской на лице, которую ей сделала ее любимая, наблюдала за птицами в ванне.

"В последнее время я была одержима идеей "найти магию в обыденности". Открывать для себя простые радости, которые погружают меня в настоящее время, что усиливает связь с собой и другими. Например, наблюдать за полетом ястребов за окном ванной комнаты моей девушки, сидя в ее ванне после того, как она нанесла мне на лицо грязевую маску, которая сделала мою кожу такой счастливой. Я хочу поделиться этим с вами", — написала Джада.

Напомним, что Джада Пинкетт-Смит вышла замуж за Вилла Смита в 1997 году после двух лет отношений. У пара двоих детей — сын Джейдена и дочь Уиллоу. Также у актера есть сын Трей от первого брака.

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит с детьми
Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит с детьми. Фото: instagram.com/jadapinkettsmith

В октябре прошлого года супруги сообщили, что с 2016 года уже не живут вместе, однако разводиться официально не планирует.

Ранее звезда "Квартала 95" Юрий Великий впервые показал свою любимую, на которой тайно женился.

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