Юрій Великий. Фото: instagram.com/yuri_velikiy

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий вперше показався зі своєю обраницею Аліною. Пара зізналася, що влітку зіграла таємне весілля.

Про це актор розповів в коментарі "Ближче до зірок".

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Тривалий час закохані приховували свої стосунки від сторонніх очей. Однак, як зізнається Великий, кохана завжди була поруч із ним та навіть підтримувала його на усіх концертах.

"Вона завжди сидить у залі. Це Алінка, моя дружина. Я її дуже кохаю", — представив свою обраницю актор.

Юрій Великий зі своєю дружиною. Фото: скриншот

Виявляється, пара разом вже декілька років, а 27 липня цього року вони навіть зіграли таємне весілля.

"Я не можу сказати, що я чекала на освідчення, але так обставини склалися, що наші стосунки випробовувалися — то карантин, то війна, то особисті події. Але я рада, що пройшла разом із Юрком до цього", — поділилася Аліна.

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