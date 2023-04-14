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Дует ANNA MARIA, чиї батьки працюють на окупантів в Криму, заявили про свою позицію

14 квітня 2023 16:49
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Дует ANNA MARIA, чиї батьки працюють на окупантів в Криму, заявили про свою позицію
Музичний дует сестер-близнючок Ганни та Марії Опанасюк ANNA MARIA. Фото: annamariashow.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Музичний дует сестер-близнючок Ганни та Марії Опанасюк ANNA MARIA опинився в епіцентру скандалу. Після нещодавнього концерту для військовослужбовців ЗСУ українським співачкам почали закидати підтримку окупантів і навіть називати їх російськими виконавцями. 

У своєму Instagram зіркові сестрички записали відеозвернення, в якому озвучили свою громадянську позицію. 

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Співачки брали участь в скандальному Нацвідборі на конкурс "Євробачення-2019". Тоді члени журі та ведучий Сергій Притула розпитували в Ганни та Марії, кому належить Крим. Річ у тому, що їхня мати Лариса Опанасюк, стала "омбудсменкою" в анексованому півострові. Батько артисток також підтримав владу РФ та обіймає посаду судді в АРК. Тоді вони не відповіли чітко на поставлене запитання.

Нещодавній виступ дуету ANNA MARIA для ЗСУ спричинив нову хвилю хейту в бік співачок. Артистки записали відеозвернення на фоні українського прапора та емоційно висловились з цього приводу. 

"Ми хочемо сказати, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми одразу на 200 відсотків підтримали Україну, ми засудили російську агресію. Ті, хто слідкують за нами бачать, що ми даємо безліч благодійних концертів по всій країні і не тільки для дітей, переселенців, поранених, військових. Ось наша позиція. Ми не хочемо, цим хизуватися, але хочемо, щоб нашу позицію знали. Ми хочемо зараз сказати, як ми насправді думаємо. Так,  Крим — це Україна, інакше бути не може. Крим був, є і буде українським. Ми народилися в Україні, це наша Батьківщина. І якби ми мали інші погляди та іншу якусь думку, ми, напевно, були б вже не тут", — заявили співачки.

 Сестрички Опанасюк висловились і про батьків, які  продовжують жити в анексованому Криму та працювати на окупаційний уряд. 

"Ми не маємо відповідати за своїх батьків, це окремі люди, в них своє життя. Ми дорослі, в нас своє життя. І ми відповідаємо лише за власні вчинки. Не треба робити з нас монстрів. Повірте, що для нас ця війна така ж болюча, як для кожного українця", — підсумували учасниці дуету ANNA MARIA.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ANNA MARIA (@annamariaduet)

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