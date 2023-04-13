Співак Wellboy пішов від продюсерів: ті погрожують судом

Співак Wellboy (справжнє ім'я Антон Вельбой). Фото: google.com

В українському шоу-бізнесі побільшало на один публічний скандал. Співак Антон Вельбой розірвав ділові відносини з лейблом Papa music, який займався його кар’єрою два роки. Музичні продюсери збираються подавати до суду на 22-річного виконавця, бо вклали в проєкт Wellboy кругленьку суму.

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"Я буду працювати сам, важко сказати чи будуть хіти, чи не будуть, чи будуть гарні кліпи, чи ні, але будь-які зміни це на краще. Всіх цілую, шукаю професіоналів. Ми вже достали картоплю з погреба, мама робить крабовий салат, алергія не проходить, скоро буду в Києві", — заявив Wellboy.

Один з продюсерів лейбла Papa music Євген Тріплов миттєво відреагував на гучну заяву співака. За його словами Антона "переманила" колишня піардиректорка артиста Марта Останкова, яку нібито звільнили "за алкоголізм та фінансові махінації".

"Марта людина мстива. Накрутила Антона і його маму. Люди вклали в Антона понад 200 тисяч доларів, працювали з ним два роки, зробили всі його хіти, його зробили, як артиста. І тепер, коли можна повертати інвестиції, Марта сказала Антону: "Давай ми не будемо ні з ким ділитися". Але ми будемо все це вирішувати у юридичній площині і подивимося хто правий", — заявив Тріплов.

За словами Марти, в Антона грандіозні плани щодо створення власного лейбла. Шанувальники співака розділились у соцмережах: одні вважають вчинок Вельбоя некрасивим та невдячним, інші бажають йому успіху та підтримали сміливу ініціативу. Лайки під публікацією Wellboy поставили актори студії "Квартал 95" Євген Кошовий, Юрій Ткач, телеведуча Олена Кравець, хореограф Євген Кот та інші зірки українського шоу-бізнесу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Wellboy став амбасадором проєкту Мінкульту щодо відбудови пам'яток культурної спадщини в Україні. Також ми розповідали, що вийшов тизер фільму "Королі репу" з Wellboy та Ірмою Вітовською.