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Дуэт ANNA MARIA, чьи родители работают на оккупантов в Крыму, заявили о своей позиции

14 апреля 2023 16:49
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Дуэт ANNA MARIA, чьи родители работают на оккупантов в Крыму, заявили о своей позиции
Музыкальный дуэт сестер-близнецов Анны и Марии Опанасюк ANNA MARIA. Фото: annamariashow.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Музыкальный дуэт сестер-близнецов Анны и Марии Опанасюк ANNA MARIA оказался в эпицентре скандала. После недавнего концерта для военнослужащих ВСУ украинских певиц стали обвинять в поддержке оккупантов и даже называть их российскими исполнителями.

В своем Instagram звездные сестренки записали видеообращение, в котором озвучили свою гражданскую позицию.

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Певицы принимали участие в скандальном Нацотборе на конкурс "Евровидение-2019". Тогда члены жюри и ведущий Сергей Притула расспрашивали Анну и Марию, кому принадлежит Крым. Дело в том, что их мать Лариса Опанасюк стала "омбудсменом" в аннексированном полуострове. Отец артисток также поддержал власти РФ и занимает должность судьи в АРК. Тогда они не ответили четко на заданный вопрос.

Недавнее выступление дуэта ANNA MARIA для ВСУ повлекло за собой новую волну хейта в сторону певиц. Артистки записали видеообращение на фоне украинского флага и эмоционально высказались по этому поводу.

"Мы хотим сказать, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину мы сразу на 200 процентов поддержали Украину, мы осудили российскую агрессию. Следящие за нами видят, что мы даем множество благотворительных концертов по всей стране и не только для детей, переселенцев, раненых, военных. Вот наша позиция. Мы не хотим этим кичиться, но хотим, чтобы нашу позицию знали. Мы хотим сейчас сказать, как мы действительно думаем. Да, Крым — это Украина, иначе быть не может. Крым был, есть и будет украинским. Мы родились в Украине, это наша Родина. И если бы у нас были другие взгляды и другое какое-то мнение, мы, наверное, были бы уже не здесь", — заявили певицы.

Сестрички Опанасюк высказались и о родителях, которые продолжают жить в аннексированном Крыму и работать на оккупационное правительство.

"Мы не должны отвечать за своих родителей, это отдельные люди, у них своя жизнь. Мы взрослые, у нас своя жизнь. И мы отвечаем только за собственные поступки. Не надо делать из нас монстров. Поверьте, что для нас эта война такая же болезненна, как для каждого украинца", — подытожили участницы дуэта ANNA MARIA.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by ANNA MARIA (@annamariaduet)

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