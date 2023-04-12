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Настя Каменських зробила гучну заяву про Потапа, яка ще більше спантеличила шанувальників

12 квітня 2023 17:06
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Настя Каменських зробила гучну заяву про Потапа, яка ще більше спантеличила шанувальників
Співачка Настя Каменських та репер Потап (Олексій Потапенко). Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Наприкінці березня цього року в мережі почали активно обговорювати ймовірне офіційне розлучення співачки Насті Каменських та репера Потапа (Олексій Потапенко). Зіркова пара окремо одне від одного зробили лаконічні коментарі стосовно гучної заяви блогера Богдана Беспалова. Втім, в мереж з'явився скриншот, який ще більше заплутав поточну ситуацію.

Про це повідомляє видання "ТСН", в редакції якого опинилось листування Каменських з одним з представників ЗМІ.

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Журналіст звернувся до Насті з проханням, аби вона звернула увагу Потапа на його повідомлення в одному з месенджерів. Втім, Каменських, привітавшись, відповіла, що не зможе передати Потапу нічого передати, бо вони не разом. 

Відповідь співачки Насті Каменських спантеличила фанатів. Скриншот: ТСН

Стилістика повідомлення 35-річної зірки нагадує більше сарказм, аніж реальність. Або ж має зовсім інший контекст. Втім, армія шанувальників співачки розділилась. Одні вважають, що відома пара просто піариться на темі розлучення, аби відвернути увагу від секс-скандалу, в епіцентрі якого опинився Потап. І на справді, в них все прекрасно. Інші впевнені, що Каменських та Потапенко все ж таки розлучаються, втім публічно про це заявляти вони не готові. 

Відзначимо, що на нещодавньому виступі в Києві, Каменських спростувала чутки про розлучення з чоловіком. Потап також у листуванні з блогером Ростиславом Калацинським лаконічно заявив, що заяви Беспалова — це фейк. 

Листування репера Потапа з блогером Ростиславом Калацинським. Скриншот: YouTube/rostysloveproduction

Нагадаємо, раніше ми писали, що експідопічна Потапа розповіла, чому довго мовчала щодо пропозицій сексу від репера. Також ми розповідали, що Каменських помітили в одному зі столичних парків не в компанії зіркового чоловіка.

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