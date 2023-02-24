Джулія Робертс, Барбра Стрейзанд, Метт Деймон та інші знаменитості звернулись до українців
З нагоди роковин повномасштабної війни закордонні знаменитості записали відеозвернення до українців. Всі вони підтримують нашу країну в боротьбі з окупантами та беруть участь у благодійних ініціативах.
Відео опубліковане на Facebook сторінці фандрайзингової платформі UNITED24.
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Понад 30 світових зірок звернулися до українців зі словами підтримки. Серед них співачка Барбра Стрейзанд, акторка Джулія Робертс, гурт Pet Shop Boys, актор Міша Коллінз, співак Ден Рейнольдс з гурту Imagine Dragons, актор та режисер Морган Фрімен, астронавт Скотт Келлі, акторка Мішель Монаган, актор та режисер Метт Деймон, акторка Кетрін Винник та інші.
"Знайте, що ваша хоробрість, стійкість, сила і гідність під час вашої боротьби зі злом є натхненням для усього світу. Кожного разу, коли ми бачимо через що вам доводиться проходити, ми повністю на вашому боці", — йдеться у відео.
Нагадаємо, раніше ми писали, що гітарист гурту ABBA Б'єрн Ульвеус підтримав українців біля будівлі парламенту Швеції.