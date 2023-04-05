"Дурная война": фронтмен группы Bring Me the Horizon записал трогательное видео к украинцам

Фронтмен британской рок-группы Bring Me the Horizon, музыкант Оливер Сайкс

Во время полномасштабной войны сотни зарубежных знаменитостей записали трогательные видео с поддержкой украинцев. Среди них и фронтмен британской рок-группы Bring Me the Horizon, Оливер Сайкс.

Об этом сообщается в соцсетях фандрайзинговой платформы UNITED24.

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36-летний музыкант, как и большинство его коллег по шоу-бизнесу, осуждает кровавую политику Кремля.

"Дорогие Украина и украинцы, это был страшный, ужасный, болезненный и сложный год для вас. Вы боролись за ваши семьи и сделали так много, и я просто хочу, чтобы вы знали, что остальной мир поддерживает вас. Мы не перестанем рассказывать и напоминать людям, что это все еще продолжается, как бы сложно ни было в это поверить. Мы стоим с Украиной, мы любим вас и надеемся, что эта дурная война закончится как можно скорее", — отметил Оливер Сайкс.

Напомним, ранее мы писали, что гитарист легендарной группы ABBA Бьерн Ульвеус поддержал украинцев у здания парламента Швеции. Также мы рассказывали, что британский путешественник Бер Гриллз стал послом UNITED24. Он будет продвигать направление Rebuild Ukraine ("Восстановление Украины").