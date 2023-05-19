Дурнєв прокоментував приземлення російського літака в Грузії

Блогер Олексій Дурнєв та той самий перший російський літак в Грузії за останні чотири роки. Фото: колаж Новини.LIVE

В п’ятницю, 19 травня, Росія та Грузія відновили авіасполучення. На це відреагували не тільки тисячі місцевих жителів, які вийшли на протести, а й деякі українські знаменитості. Серед них блогер Олексій Дурнєв.

Своїм обуренням шоумен поділився в Instastories.

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Літак російської авіакомпанії "Азимут" здійснив перший після чотирирічної перерви прямий рейс Москва — Тбілісі. Він вилетів з аеропорту Внуково та приземлився у грузинській столиці о 13:57 за місцевим часом (12:57 за Києвом).

Протести в аеропорту Тбілісі. Фото: REUTERS/IRAKLI GEDENIDZE

Що каже Дурнєв

Блогер не розуміє, як влада Грузії дозволила російським авіакомпаніям здійснювати прямі рейси до їхньої країни. Ба більше — приймати громадян країни-терориста як туристів.

"Росія двічі нападала на Грузію, анексувала територію. В мене прям є знайомі, які були там під час військових дій 2008 року. Як вони (росіяни. — Ред.) за 50 км зупинились від Тбілісі, і погрожували. Пам’ятаєте той момент, коли Саакашвілі (колишній президент Грузії. — Ред.) свою краватку їв, настільки хвилювався. І ось тепер, грузини, я не розумію, що відбувається. Дозволяють росіянам літати до себе, приймають їх", — обурився Дурнєв.

Олексій Дурнєв звернувся до грузинів. Фото: Instagram/aleksey_durnev

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки грошей зібрав Дурнєв з шоуменом Володимиром Дантесом в гумористичному турі "Пожежа". Також ми розповідали, що Дурнєв подивився сторіз та висміяв росіян, які жаліються на життя.