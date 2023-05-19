Дурнев прокомментировал приземление российского самолета в Грузии

Блогер Алексей Дурнев и тот самый первый российский самолет в Грузии за последние четыре года. Фото: коллаж Новини.LIVE

В пятницу, 19 мая, Россия и Грузия возобновили авиасообщение. На это отреагировали не только тысячи местных жителей, которые вышли на протесты, но некоторые украинские знаменитости. Среди них блогер Алексей Дурнев.

Своим негодованием шоумен поделился в Instastories.

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Самолет российской авиакомпании "Азимут" совершил первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс Москва — Тбилиси. Он вылетел из аэропорта Внуково и приземлился в грузинской столице в 13:57 по местному времени (12:57 по Киеву).

Протесты в аэропорту Тбилиси. Фото: REUTERS/IRAKLI GEDENIDZE

Что говорит Дурнев

Блогер не понимает, как власти Грузии разрешили российским авиакомпаниям совершать прямые рейсы в их страну. Более того — принимать граждан страны-террориста в качестве туристов.

"Россия дважды нападала на Грузию, аннексировала территорию. У меня прям есть знакомые, которые были там во время военных действий 2008 года. Как они (росіяни. — Ред.) в 50 км остановились от Тбилиси, и угрожали. Помните тот момент, когда Саакашвили (бывший президент Грузии. — Ред.) свой галстук ел, настолько волновался. И вот теперь, грузины, я не понимаю, что происходит. Позволяют россиянам летать к себе, принимают их", — возмутился Дурнев.

Алексей Дурнев обратился к грузинам. Фото: Instagram/aleksey_durnev

Напомним, ранее мы писали, сколько денег собрал Дурнев с шоуменом Владимиром Дантесом в юмористическом туре "Пожежа". Также мы рассказывали, что Дурнев посмотрел сториз и высмеял жалующихся на жизнь россиян.