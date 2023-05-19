Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дурнев прокомментировал приземление российского самолета в Грузии arrow

Дурнев прокомментировал приземление российского самолета в Грузии

19 мая 2023 14:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Дурнев прокомментировал приземление российского самолета в Грузии
Блогер Алексей Дурнев и тот самый первый российский самолет в Грузии за последние четыре года. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В пятницу, 19 мая, Россия и Грузия возобновили авиасообщение. На это отреагировали не только тысячи местных жителей, которые вышли на протесты, но некоторые украинские знаменитости. Среди них блогер Алексей Дурнев.

Своим негодованием шоумен поделился в Instastories.

Читайте также:

Какой рейс прилетел

Самолет российской авиакомпании "Азимут" совершил первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс Москва — Тбилиси. Он вылетел из аэропорта Внуково и приземлился в грузинской столице в 13:57 по местному времени (12:57 по Киеву).

Протесты в аэропорту Тбилиси. Фото: REUTERS/IRAKLI GEDENIDZE

Что говорит Дурнев

Блогер не понимает, как власти Грузии разрешили российским авиакомпаниям совершать прямые рейсы в их страну. Более того — принимать граждан страны-террориста в качестве туристов.

"Россия дважды нападала на Грузию, аннексировала территорию. У меня прям есть знакомые, которые были там во время военных действий 2008 года. Как они (росіяни. — Ред.)  в 50 км остановились от Тбилиси, и угрожали. Помните тот момент, когда Саакашвили (бывший президент Грузии.  Ред.) свой галстук ел, настолько волновался. И вот теперь, грузины, я не понимаю, что происходит. Позволяют россиянам летать к себе, принимают их", — возмутился Дурнев.

Алексей Дурнев обратился к грузинам. Фото: Instagram/aleksey_durnev

Напомним, ранее мы писали, сколько денег собрал Дурнев с шоуменом Владимиром Дантесом в юмористическом туре "Пожежа". Также мы рассказывали, что Дурнев посмотрел сториз и высмеял жалующихся на жизнь россиян.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас