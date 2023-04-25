Дурнєв знову подивився сторіз та висміяв росіян, які жаліються на життя: "зашквари" тижня

Шоумен Олексій Дурнєв дивиться соцмережі росіян. Скриншот: YouTube/AlekseyDurnev

Проєкт шоумена Олексія Дурнєва, в якому він коментує сторіз у соцмережах, популярний вже кілька років. З початку повномасштабної війни блогер висміює росіян та публікує відео під назвою "Дурнєв дивиться сторіс ZОМБІ".

У новому, 26-му випуску, Олексій "потролив" жителів країни-терориста, які жаліються на життя.

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Майже одразу від початку повномасштабної війни уряд РФ заборонив деякі соцмережі, серед яких і популярний Instagram. Місцеві зірки встановлюють різні додатки VPN, аби й надалі публікувати сторіз та відфотошоплені знімки.

Серед них й колишня ведуча реаліті-шоу "Дом-2" Ксенія Бородіна, на яку підписані понад 20 млн юзерів. Вона публічно пожалілась на те, що більшість VPN не працюють. "Зірка" хоче, аби все це (натякає на війну) скоріше "розрулилося". За що отримала порцію коментарів від Дурнєва.

"Вони вже розуміють, що так далі жити не можна. Ну VPN ж потрібен. Але ще сміливості не вистачає. Але хоч щось, я вже не кажу "Путіна на нари". Але хоч "Давайте подумаємо", — сказав Дурнєв.

Фрагмент у відео з 0:51

Своїх не кидаємо

Інша росіянка пожалілась, що вона прилетіла з родиною до Молдови, але в еропорту їм заборонили в’їзд в країну, нібито відібрали паспорти та сказали повертатися до Вірменії, звідки ті й прилетіли. Громадянка країни-терориста пожалілась, що на допомогу навіть не приїхав консул РФ в Молдові.

Росіянка жаліється в сторіз, яке подивився Олексій Дурнєв. Скриншот: YouTube/AlekseyDurnev

"А чого це консул не приїздить? В Молдові росіяни своїх все ж таки кидають? Дуже приємно, молодці, Молдова — респект! Треба, щоб вони (росіяни. — Ред.) вже звиклися з цією думкою, що полетіти кудись вони не зможуть. І бачиш, як вони прилетіли, з Єревану. В них навіть вже й рейсу прямого не має", — підсумував Дурнєв.

Не дають візи у США

Одна з росіянок відвідала посольство США у Киргизстані. Жінка на камеру повідомила, що так зручніше, аніж літати до Вірменії чи інші країни. Бо не має черг. Втім, всі троє росіян, які мріяли отримати візу у США, отримали відмову.

"Взагалі, вона прикольно слово підібрала — користуємося посольством американським. Це вони вами користуються. Бо ти заплатила 150 баксів за подачу на цю візу", — висміяв громадянку РФ Дурнєв.

Шоумен Олексій Дурнєв висміює росіянку. Скриншот: YouTube/AlekseyDurnev

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дурнєв висміяв власницю українського громадянства, одіозну шоувумен Регіну Тодоренко, яка збиралась робити клізму. Також ми розповідали, скільки грошей зібрали Дурнєв з Володимиром Дантесом в гумористичному турі "Пожежа".