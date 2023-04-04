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Дурнев рассказал, сколько денег собрал с Дантесом в юмористическом туре "Пожежа"

4 апреля 2023 12:03
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Шоумены Алексей Дурнев и Владимир Дантес
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

С прошлого года шоумены Владимир Дантес и Алексей Дурнев выступают в разных уголках Европы в рамках тура "Пожежа". Они общаются с украинцами, шутят, обсуждают и серьезные текущие вопросы в стране, а также собирают деньги на нужды ВСУ.

В интервью бывшей актрисе студии "Квартал 95" Елене Кравец Дурнев рассказал, сколько ему и Дантесу удалось собрать денег в туре.

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"Пожежа" — это не только одно из самых популярных шоу в украинском YouTube, но и название офлайн встреч Дантеса и Дурнева с поклонниками и неравнодушными людьми. Компанию парням на сцене составили и звезды украинского шоу-бизнеса, а именно Маша Ефросинина, Дмитрий Монатик, блогер Рамина Эсхакзай и другие.

В шоу "Тихий вечер с Еленой Кравец" Дурнев рассказал, сколько суммарно денег на помощь Украине удалось собрать.

"Думаю, где-то 4,5-5 миллионов гривен. Мы придумываем разные штуки, как собирать деньги. Вот в Европе мы устраивали аукционы, продавали футболки, и они неплохо шли. В Украине мы сделали специальную кожаную куртку, на подкладке был персонаж из нашего шоу "Кракаде", который сидит верхом на леопарде, погоняет его, и говорит: "Вперед на Донбасс, леопардик". Людям они очень понравились", — рассказал Алексей.

Уже 2 мая европейское турне "Пожар" продолжится. Дантес и Дурнев выступят в Париже (Франция), Лондоне (Великобритания), Франкфурте (Германия) и Кракове (Польша).

 

Напомним, ранее Алексей Дурнев признался, на что ему жалко тратить деньги. Также мы рассказывали, что Дурнев публично извинился перед Машей Ефросининой и одним из известных шоуменов.

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