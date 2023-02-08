Олексій Дурнєв публічно попросив вибачення у Маші Єфросиніної та Андрія Шабанова

Блогер Олексій Дурнєв таки прийшов на зйомки YouTube програми "Екзамен" Маші Єфросиніної

Ще до повномасштабної війни, наприкінці 2021 року, між шоувумен Машею Єфросиніною та блогером Олексієм Дурнєвим, пробігла чорна кішка. Топор "війни" знаменитості змогли закопати лише зараз.

Зробили вони це під час YouTube програми "Екзамен" на каналі Єфросиніної.

Вибачення перед Єфросиніною

Непорозуміння між Машею та Олексієм сталося в червні 2021 року. Дурнєв відмовив йти на інтерв’ю до Єфросиніної та заявив, що причиною стало нерозуміння того — вона "суперзірка з минулого або інтерв'юерка". Шоувумен ці слова обурили. У відповідь Маша заявила, що блогер раніше сам погодився прийти на "Екзамен" і вони вже обговорювали умови.

Під час теперішнього інтерв’ю Єфросиніна зізналась, що була ображена на Олексія. Вона згадувала свої переживання з цього приводу. Дурнєв перервав цю промову та вибачився. Чим увігнав Машу в ступор.

"Маша, ну пробач", — лаконічно сказав Дурнєв.

"Ти це серйозно? Бо ми записали дві "Пожежі" (концерти Дурнєва та Володимира Дантеса. Маша була під час деяких з них у Польщі. — Ред.), і ти ніколи не казав — Маша, ну пробач", — відповіла Єфросиніна.

"Ну це ж було потрібно зробити тут", — сказав Олексій.

Шоувумен подякувала Дурнєву та прийняла його вибачення.

Вибачення перед Шабановим

Чимало українських знаменитостей були, а можливо і залишаються ображеними на Олексія. В одній з програм "Дурнєв дивиться сторіз" блогер прокоментував невдалий, на його думку, жарт теле- та радіо ведучого Андрія Шабанова, який свого часу, як і Єфросиніна працював на "Новому каналі".

Своїх підписників Дурнєв попросив написати в коментарях Шабанову все що вони думають про почуття гумору ексколеги Маші. Втім, деякі користувачі соцмереж почали ображати не тільки Шабанова, але і його дітей.

"Це реально погана історія. Ми зробили з цього висновки, більше такого не робимо. Зараз ми взагалі про наших нічого не говоримо. Я думав, що ми десь з ним (Шабановим. — Ред.) зустрінемося і поговоримо. Ну поки такого не було. Я думаю він це побачить, йому покажуть. Мені не подобається ця історія. І якщо міг її виправити, я би зробив інакше", — сказав Дурнєв.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дурнєв висміяв шоувумен Регіну Тодоренко, яка збиралась робити клізму. Також ми розповідали, що шоувумен Машу Єфросиніну розкритикували через мовне питання під фотографією з Сергієм Притулою.