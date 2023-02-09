Олексій Дурнєв зізнався, на що йому шкода витрачати гроші

В кожної людини, і знаменитості зокрема, індивідуальні стратегії розпорядження власними фінансами. Про те, на що витрачає гроші, та на що так і не наважується їх вкладати в нещодавньому інтерв’ю шоувумен Маші Єфросиніній розповів блогер Олексій Дурнєв.

Відповідне відео опубліковане на YouTube каналі зіркової громадської діячки.

Деталі

36-річний блогер розповів, що на відміну від своїх друзів, він не збирається витрачати гроші на оренду житла. У приклад Олексій привів ексведучого тревел-шоу "Орел і решка" Антона Птушкіна. Він переїхав у центр Києва та орендує квартиру неподалік від Золотих воріт у Києві.

"Але саме на це я не можу витрачати гроші. Мені шкода. Я одразу починаю все перемножувати на рік, на два, на три. Там збирається, ну умовно кажучи, дві тисячі доларів оренда квартири. Це 24 тисячі на рік, 72 тисячі за три роки. І я придумаю куди їх витратити", — розповів Олексій.

Дурнєв сказав Маші, що в нього є своє житло в Києві. На її зустрічне запитання, то ж нащо йому орендувати, блогер відповів, що квартира знаходиться на околиці Києва, на Мінському житловому масиві, далеко, за словами Олексія, від центру.

"Мені подобалось там жити. Біля мене Кільцева дорога, мені було зручно по ній їздити в Пущу-Водицю в тенісну академію. А почалась війна, її розбомбили. Корти, басейни, все розлетілось. І я такий думаю, ну поживу в центрі, почав придивлятися, але так цього і не зробив. Ось не можу. Так, я можу витратити на одяг значно більше, ніж оренда квартири. Але чомусь мені так легше", — підсумував Дурнєв.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в цьому інтерв’ю блогер попросив вибачення у Маші Єфросиніної та теле- та радіоведучого Андрія Шабанова. Також ми розповідали, що шоувумен Машу Єфросиніну розкритикували через мовне питання під фотографією з Сергієм Притулою.