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Дуже боляче — зірки відреагували на смерть Володимира Ракова

8 січня 2025 23:16
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Українські зірки болісно відреагували на смерть Володимира Ракова — фото
Військовослужбовець ЗСУ, танцюрист Володимир Раков. Фото: Instagram/rakovvn
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Українські зірки відреагували на загибель хореографа та зірки шоу "Танці з зірками" Володимира Ракова. Вони висловили співчуття та шоковані втратою. 

Прокоментували смерть колеги на полі бою в Instagram.

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Телеведуча Лілія Ребрик, яка танцювала в парі з Володимиром Раковим у популярному шоу "Танці з зірками", шокована новиною: "Вова... Героям слава! Світла пам'ять". 

Лілія Ребрик, Володимир Раков
Лілія Ребрик про Володимира Ракова. Фото: скриншот

Також втрату прокоментував співак MONATIK: "Кожного дня гинуть найкращі представники нашої нації... Була честь з тобою поспівпрацювати, Герою! Боляче..."

MONATIK, Володимир Раков
Сторіз MONATIK. Фото: скриншот

Співачка Надя Дорофеєва одна з перших відреагувала на трагічну звістку: "Дуже боляче... Колись я мріяла, щоб Вова танцював у моїй команді".

Надя Дорофеєва, Володимир Раков
Реакція Наді Дорофеєвої. Фото: скриншот

Співачка Мішель Андраде шокована втратою і закликає усіх українців подякувати Герою за його подвиг заради країни. 

"Дуже змішані емоції всередині. І навряд чи знайдуться правильні слова, щоб описати те, що насправді відчуваю. Давайте від щирого серця подякуємо Герою, який захищав нас і боровся за Україну. Світла пам'ять та сил усім його близьким і рідним", — написала зірка. 

Мішель Андраде, Володимир Раков
Сторіз Мішель Андраде. Фото: скриншот

Колеги по фаху Володимира Ракова висловили співчуття родині й досі не вірять, що це правда. 

  • "Світла пам'ять..." — написав Женя Кот.
  • "Боже, який жах. Вічна пам'ять, Герою!" — висловилась Яна Заєць.
  • "Пізд*ц! Господи! Не можу повірити в це! Світла пам'ять", — відреагувала Ілона Гвоздьова. 
Женя Кот, Володимир Раков
Коментарі під дописом про смерть Володимира Ракова. Фото: скриншот

Дуже емоційно відреагувала і донька телеведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл. Вона написала, що їй дуже страшно отримувати такі новини.

"Вову не можливо описати. Він такий один, коли заходив, енергетика завжди змінювалось. Найталановитіший, найдобріший. Вова... Як же страшно... Ми тебе дуже любимо. Вічна пам'ять Герою Ракову Володимиру. Безкомпромісно один з найталановитіших українців сучасності", — написала дівчина. 

Злата Мітчелл, Володимир Раков
Злата Мітчелл про Володимира Ракова. Фото: скриншот

Нагадаємо, як загинув хореограф Володимир Раков. Також від рук ворога загинув музичний редактор "МастерШеф".

смерть Танці з зірками українські зірки війна військовослужбовці

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