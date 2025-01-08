Украинские звезды болезненно отреагировали на смерть Владимира Ракова — фото

Военнослужащий ВСУ, танцор Владимир Раков. Фото: Instagram/rakovvn

Украинские звезды отреагировали на гибель хореографа и звезды шоу "Танцы со звездами" Владимира Ракова. Они выразили соболезнования и шокированы потерей.

Прокомментировали смерть коллеги на поле боя в Instagram.

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Телеведущая Лилия Ребрик, которая танцевала в паре с Владимиром Раковым в популярном шоу "Танцы со звездами", шокирована новостью: "Вова... Героям слава! Светлая память".

Лилия Ребрик о Владимире Ракове. Фото: скриншот

Также потерю прокомментировал певец MONATIK: "Каждый день гибнут лучшие представители нашей нации... Была честь с тобой посотрудничать, Герой! Больно..."

Сториз MONATIK. Фото: скриншот

Певица Надя Дорофеева одна из первых отреагировала на трагическое известие: "Очень больно... Когда-то я мечтала, чтобы Вова танцевал в моей команде".

Реакция Нади Дорофеевой. Фото: скриншот

Певица Мишель Андраде шокирована потерей и призывает всех украинцев поблагодарить Героя за его подвиг ради страны.

"Очень смешанные эмоции внутри. И вряд ли найдутся правильные слова, чтобы описать то, что на самом деле чувствую. Давайте от всего сердца поблагодарим Героя, который защищал нас и боролся за Украину. Светлая память и сил всем его близким и родным", — написала звезда.

Сториз Мишель Андраде. Фото: скриншот

Коллеги по профессии Владимира Ракова выразили соболезнования семье и до сих пор не верят, что это правда.

"Светлая память..." — написал Женя Кот.

"Боже, какой ужас. Вечная память, Герою!" — высказалась Яна Заец.

"Пизд*ц! Господи! Не могу поверить в это! Светлая память'ять", — отреагировала Илона Гвоздева.

Комментарии под сообщением о смерти Владимира Ракова. Фото: скриншот

Очень эмоционально отреагировала и дочь телеведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл. Она написала, что ей очень страшно получать такие новости.

"Вову невозможно описать. Он такой один, когда заходил, энергетика всегда менялось. Самый талантливый, самый добрый. Вова... Как же страшно... Мы тебя очень любим. Вечная память Герою Ракову Владимиру. Бескомпромиссно один из самых талантливых украинцев современности", — написала девушка.

Злата Митчелл о Владимире Ракове. Фото: скриншот

Напомним, как погиб хореограф Владимир Раков. Также от рук врага погиб музыкальный редактор "МастерШеф".