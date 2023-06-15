Наталія Могилевська показала себе в одній сорочці – пікантне фото

Українська співачка Наталія Могилевська під час інтерв'ю з Григорієм Решетником. Фото: скріншот з YouTube

Відома українська виконавиця, продюсерка та акторка, народна артистка України Наталія Могилевська розповіла про своє бажання. Популярна співачка показала себе в одній сорочці, через що можна помітити, що вона нібито скинула зайві кілограми.

Відповідну фотографію Наталія Могилевська розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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Народна артистка України показала себе у досить домашньому наряді, одягнувши тільки сорочку білого кольору на оголене тіло. В руках Наталія Могилевська тримала чашку кави, а сама вона стоїть на кухні біля духовою печі.

Ймовірно, українська виконавиця скористалася фотошопом, адже її обличчя та тіло виглядають дуже схудлими.

"Дуже хочеться, щоб ранок починався з улюбленого напою та гарних новин! Ps. А якщо ви щось про такі новини знаєте, то ВСІ МОВЧИМО", — написала Наталія Могилевська.

Користувачі мережі, які побачили нову публікацію на сторінці української виконавиці, не змогли її проігнорувати. Люди, які підписані на Наталію Могилевську, почали висловлюватися стосовно її зовнішності та творчості, залишаючи в коментарях критику за фотошоп, яким вона могла скористатися.

Наталля, коли нам повернуть гроші за концерт? ????? Ще до війни ви відмінили в Одесі. І що?????

Старенька ще піде

да вже )))) дуже схудла, фотошопом

Дуже вже перестаралися з фотошопом

Коментарі зі сторінки Наталії Могилевської. Фото: скріншот з YouTube

Коментарі зі сторінки Наталії Могилевської. Фото: скріншот з YouTube

Коментарі зі сторінки Наталії Могилевської. Фото: скріншот з YouTube

Коментарі зі сторінки Наталії Могилевської. Фото: скріншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, що українська виконавиця Наталія Могилевська переспівала власну пісню українською мовою.

Раніше ми розповідали про те, що відома артистка Наталія Могилевська звернулася до всіх хейтерів.

Також ми повідомляли про те, що народна артистка України Наталія Могилевська ледь не скасувала свій виступ через втрату голосу.