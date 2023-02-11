Наталія Могилевська переспівала свій хіт Любила українською

Наталія Могилевська переспівала свій хіт "Любила"

Чимало українських артистів, в яких в репертуарі є російськомовні пісні, переписують їх державною мовою. Так зі своїм хітом нульових зробила співачка Наталія Могилевська.

Нова версія композиції "Любила" доступна на YouTube каналі артистки.

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Україномовну версію хіта Наталія Могилевська приурочила до Дня святого Валентина, який відзначається 14 лютого.

"Присвячую всім закоханим під час війни. Кажуть, найжахливіші моменти нашого життя інколи перетворюються на найкрасивіші. Я ніколи не бачила стільки любові навколо, скільки бачу зараз", — зазначила співачка.

У багатьох інтерв'ю Могилевська розповідала, що довго була самотньою. І саме під час повномасштабної війни зустріла чоловіка, з яким вона нарешті відчула душевний спокій.

"Він зі мною був в таких гарячих точках, куди ніхто з моєї команди не був готовий їхати. Він шалений, і я така сама. Ми познайомилися, коли допомагали евакуювати людей, дітей. Він дуже сильна людина. Хочу відкрити секрет: ми були знайомі 20 років. Я давно йому подобалася", — підсумувала Могилевська.

Відзначимо, що пісня "Любила" була презентована у 2008 році. Кліп тоді знімав режисер Алан Бадоєв. На україномовну версію Могилевська поки що презентувала лірик відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що співачка KOLA презентувала нову композицію, яку написала за 25 хвилин. Також ми писали, що гурт "Антитіла" присвятив нову пісню "Фортеця Бахмут" стійкості та подвигу українського народу.