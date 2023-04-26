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Могилевська продає місце в новому кліпі за понад 100 тисяч гривень: які умови

26 квітня 2023 10:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Могилевська продає місце в новому кліпі за понад 100 тисяч гривень: які умови
Співачка Наталія Могилевська та гроші. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Рекламна інтеграція в кіно чи кліпі музикантів — звичний елемент співпраці між артистами та брендами в шоу-бізнесі. Втім, інколи надмірний продактплейсмент (поява товару в кадрі), як, наприклад, в кліпі "Який ти козак" репера Позитива та Анна Трінчер, спричинила хвилю хейту. З цим зіткнулась і співачка Наталія Могилевська, яка планує зйомки нового відео. 

Про це на своєму YouTube-каналі розповів зірковий блогер Богдан Беспалов. 

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Подробиці 

За його інформацією, Могилевська збирається знімати кліп "Берегиня". Її менеджмент надсилає різним компаніям пропозицію про співпрацю. Декілька секунд у відео обійдеться потенційним покупцям в три тисячі доларів (понад 100 тисяч гривень), стверджує Беспалов. Втім нібито є одна важлива умова.

"Але при цьому співачка не взаємодіє з продукцією. Назва бренду вказується лише в титрах на початку і в кінці відео дві секунди. І рівно дві секунди виділяється на інтеграцію бренду в кліпі", — повідомив зірковий блогер.

Втім, на його думку, на такі умови погодяться не так і багато брендів. Бо глядач не зможе довіритися вибору Могилевської, яка навіть не тримає в кадрі, і не користується продукцією компаній. 

Фрагмент у відео з 02:49

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