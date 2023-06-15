Наталия Могилевская показала себя в одной рубашке – пикантное фото

Украинская певица Наталья Могилевская во время интервью с Григорием Решетником. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская исполнительница, продюсер и актриса, народная артистка Украины Наталия Могилевская рассказала о своем желании. Популярная певица показала себя в одной рубашке, из-за чего можно заметить, что она вроде бы сбросила лишние килограммы.

Соответствующую фотографию Наталия Могилевская разместила на своей странице в Instagram.

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Народная артистка Украины показала себя в довольно домашнем наряде, надев только рубашку белого цвета на обнаженное тело. В руках Наталья Могилевская держала чашку кофе, а сама она стоит на кухне возле духовой печи.

Вероятно, украинская исполнительница воспользовалась фотошопом, ведь ее лицо и тело выглядят очень похудевшими.

"Очень хочется, чтобы утро начиналось с любимого напитка и хороших новостей! Ps. А если вы что-то о таких новостях знаете, то ВСЕ МОЛЧИМ", — написала Наталия Могилевская.

Пользователи сети, увидевшие новую публикацию на странице украинской исполнительницы, не смогли ее проигнорировать. Люди, которые подписаны на Наталью Могилевскую, начали высказываться по поводу ее внешности и творчества, оставляя в комментариях критику за фотошоп, которым она могла воспользоваться.

Наталия, когда нам вернут деньги за концерт? ????? Еще до войны вы отменили в Одессе. И что?????

Старушка еще пойдет

да уж )))) очень похудела, фотошопом

Уж очень перестарались с фотошопом

Комментарии со страницы Наталии Могилевской. Фото: скриншот с YouTube

Комментарии со страницы Наталии Могилевской. Фото: скриншот с YouTube

Комментарии со страницы Наталии Могилевской. Фото: скриншот с YouTube

Комментарии со страницы Наталии Могилевской. Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, что украинская исполнительница Наталия Могилевская перепела собственную песню на украинском языке.

Ранее мы рассказывали о том, что известная артистка Наталия Могилевская обратилась ко всем хейтерам.

Также мы сообщали о том, что народная артистка Украины Наталия Могилевская чуть не отменила свое выступление из-за потери голоса.