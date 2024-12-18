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Дуже важко — дружина Сасанчина у Польщі пішла працювати на завод

18 грудня 2024 12:25
Марія Покровська - Редактор
Дружина Романа Сасанчина у Польщі пішла працювати на завод — фото
Роман Сасанчин з дружиною. Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn
Марія Покровська - Редактор

Дружина переможця шоу "Голос країни" Романа Сасанчина Іванна розповіла про своє життя у Польщі, де наразі мешкає із їхньою дворічною донькою. Блогерка вирішила не сидіти, склавши руки, а пішла працювати.

Про життя за кордоном Іванна розповіла в Instagram

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Обраниця співака облаштовує свій побут за кордоном та вже навіть влаштувалася на роботу. Іванна пішла працювати на завод. Дівчина поділилася фото у спецодягу на тлі коробок на складі і зазначила, що їй дуже складно дається нова робота.

"Працюю на заводі і я не впевнена, що мене на довго вистачить. Бо прокинутися о 4:40 це якось дуже важко", — написала Іванна.

Дружина Романа Сасанчина працює на заводі
Дружина Романа Сасанчина працює на заводі. Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Після публікації блогерки у мережі деякі користувачі засудили її висловлювання, що обурило дівчину.

"Я не жаліюся, я говорю про реалії. Це важко. Наші люди їдуть сюди і працюють тут дуже важко. І отримують вони менше, ніж поляки. Вони беруть собі по 12 годин. За мене намагалися поговорити, аби я працювала 8 годин, якось домовились. Я приїхала не для того, щоб піти на роботу, а щоб перечекати зиму та побачитися із сестрою. Просто з'явилося місце і я пішла. Якщо мені буде важко, то я не буду ходити. Але сподіваюсь, що втягнуся, бо фактично, нічого важкого немає, але руки дуже болять", — сказала Іванна.

Дружина Романа Сасанчина
Дружина Романа Сасанчина. Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Окрім того, в дружини співака трапилася ще одна проблема. Блогерка хотіла разом із донькою потрапити до лікаря за медичною страховкою, яку оформила в Україні, однак у польській лікарні їй відмовили.

"Страховка, яку я придбала в Україні до ср*ки. Нас з нею до лікаря не прийняли! Сказали, що наші страховки діють у випадку смерті. Хоча коли я оформляла страховку, там був пунктик про лікарню, в разі чогось серйозного, або прийом лікаря. Тому марно потрачені гроші", — поскаржилася Іванна.

Іванна Сасанчина поскаржилася на проблеми в Польщі
Іванна Сасанчина поскаржилася на проблеми в Польщі. Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Раніше ми писали, що колишня дружина Остапчука буде судитися з шоуменом через спільне майно.

Також нагадаємо, Девід Бекхем показав, як зводив дружину на побачення в розкішний ресторан.

Польща робота Роман Сасанчин Голос країни українські зірки

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