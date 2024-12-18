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Бекхем зводив дружину на розкішне побачення в ресторан Мішлен

18 грудня 2024 08:58
Марія Покровська - Редактор
Девід та Вікторія Бекхеми сходили на розкішне побачення в Нью-Йорку — фото
Девід та Вікторія Бехеми. Фото: instagram.com/victoriabeckham
Марія Покровська - Редактор

Ексфутболіст збірної Англії Девід Бекхем та його дружина Вікторія провели романтичний вечір вдвох. Зіркове подружжя влаштувало побачення у всесвітньовідомому ресторані Eleven Madison Park у Нью-Йорку.

У своєму Instagram Девід показав, як минув їхній вечір.

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У своєму блогу колишній футболіст опублікував фото, на якому позував разом із дружиною. Пара сиділа за столиком у розкішному закладі в очікуванні своїх страв.

Вікторія та Девід Бекхеми
Вікторія та Девід Бекхеми. Фото: instagram.com/davidbeckham

Для романтичного побачення Бекхеми обрали веганський ресторан із трьома зірками Мішлен. Подружжя замовило дегустаційний сет з 10 страв, який обійшовся їм у 365 доларів з людини.

Десерт з винограду
Десерт з винограду у ресторані Eleven Madison Park. Фото: instagram.com/davidbeckham

"Повністю веганський і вражаючий вечір побачень, з чудовим вином і ще кращою компанією", — написав ексфутболіст.

У stories Девід показав вишукану подачу та неочікувані поєднування на тарілці.

Девід Бекхем показав веганську вечерю
Девід Бекхем показав веганську вечерю. Фото: instagram.com/davidbeckham

Бекхеми спробували авокадо, наполовину наповнене пюре з квасолі фава та салатом тонбурі, бок-чой із білим трюфелем, виноградні моті та інші не менш дивуючі страви.

Страва з тофу в Eleven Madison Park
Страва з тофу в Eleven Madison Park. Фото: instagram.com/davidbeckham

Уся їжа була приготована без додавання м'яса, молока та глютену, що справило неабияке враження на подружжя.

Наприкінці вечора Девід та Вікторія навіть завітали на кухню та особисто подякували шефу і його команді за розкішну вечерю.

Бекхеми з командою ресторану Eleven Madison Park
Бекхеми з командою ресторану Eleven Madison Park. Фото: instagram.com/davidbeckham

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Девід Бекхем Вікторія Бекхем Нью-Йорк закордонні зірки побачення

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