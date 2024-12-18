Девід та Вікторія Бекхеми сходили на розкішне побачення в Нью-Йорку — фото

Бекхем зводив дружину на розкішне побачення в ресторан Мішлен
Ексфутболіст збірної Англії Девід Бекхем та його дружина Вікторія провели романтичний вечір вдвох. Зіркове подружжя влаштувало побачення у всесвітньовідомому ресторані Eleven Madison Park у Нью-Йорку.
У своєму Instagram Девід показав, як минув їхній вечір.
Бекхеми відвідали ресторан Мішлен у Нью-Йорку
У своєму блогу колишній футболіст опублікував фото, на якому позував разом із дружиною. Пара сиділа за столиком у розкішному закладі в очікуванні своїх страв.
Для романтичного побачення Бекхеми обрали веганський ресторан із трьома зірками Мішлен. Подружжя замовило дегустаційний сет з 10 страв, який обійшовся їм у 365 доларів з людини.
"Повністю веганський і вражаючий вечір побачень, з чудовим вином і ще кращою компанією", — написав ексфутболіст.
У stories Девід показав вишукану подачу та неочікувані поєднування на тарілці.
Бекхеми спробували авокадо, наполовину наповнене пюре з квасолі фава та салатом тонбурі, бок-чой із білим трюфелем, виноградні моті та інші не менш дивуючі страви.
Уся їжа була приготована без додавання м'яса, молока та глютену, що справило неабияке враження на подружжя.
Наприкінці вечора Девід та Вікторія навіть завітали на кухню та особисто подякували шефу і його команді за розкішну вечерю.
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