Колишня дружина Володимира Остапчука буде судитися з шоуменом — подробиці

Христина Горняк. Фото: instagram.com/kristygor

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк зробила нову заяву щодо їхнього спільного майна. Нотаріусиня планує судитися з ексчоловіком.

Про це Христина розповіла в своєму Instagram.

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У своєму блогу ексдружина шоумена відповіла на запитання підписників. Зокрема, відреагувала на поповнення в родині Остапчука та його нинішньої дружини Катерини.

"Не слідкую за життям, це минуле, але діти — це чудово! Бажаю здоров'я малюку. А його татові бажаю набратись сили, бо скоро йдемо до суду. Тому нарешті поділимо все і закриємо це питання", — написала Горняк.

Горняк відреагувала на поповнення в родині ексчоловіка. Фото: instagram.com/kristygor

Чимало запитань Христина отримала щодо їхнього спільного будинку під Києвом, яке колишнє подружжя досі не може розділити. Горняк розкрила карти та заявила, що Остапчук відмовився спілкуватися із нею, тому тепер суперечку між ними вирішить суд.

Христина Горняк відповіла на запитання про будинок. Фото: instagram.com/kristygor

За словами нотаріусині, вона не хотіла звертатися до суду, адже результат буде передбачуваний — якщо справу не сфабрикують, то спільне майно поділять порівну між колишнім подружжям.

"Я не люблю сварки, я завжди за нормальні переговори. Дійти згоди, я готова була відійти від розміру часток, як то кажуть "жест доброї волі", але за столом переговорів. Готова була на виплату за розстрочкою тощо, бо в мене є житло своє, а йому треба для нової родини було б. Але мене не почули. Закінчиться все тим, що цей будинок просто ляже мертвим грузом і все.... Шкода. Туди вкладалось стільки нашої сили і коштів", — сказала Горняк.

Христина Горняк пояснила, чому не пішла до суду раніше. Фото: instagram.com/kristygor

Христина зізналася, що тривалий час чекала від телеведучого мирного вирішення конфлікту, але він вирішив обрати іншу тактику.

"Я довго чекала, так не буде далі. Я довго чекала на те, що ми зможемо за столом все вирішити. Як ніяк три роки життя. І як ніяк кожен уже щасливий окремо, немає місця для образ і чогось спільного (навіть у вигляді майна), але бачу, що мої жести нікому не треба, хочеться опоненту суду і огляд справи на усю країну. Ну як бажає. Що робити", — заявила колишня Остапчука.

Колишня Остапчука розповіла про суперечку з шоуменом. Фото: instagram.com/kristygor

Нотаріусиня сказала, що багато витерпіла після розлучення. Ба більше, Горняк заявила, що отримувала образливі повідомлення від нинішньої дружини шоумена.

"Я багато часу дала! Я навіть багато витерпіла, я вже мовчу, що я витерпіла смс-повідомлення від теперішньої дружини мені з образами, і т.д. Я це все вже не беру до уваги! Може колись вас повеселю. Залишимо на десерт. Я дала достатньо часу, щоб сісти за стіл переговорів! Але це ж треба бути таким не сміливим, щоб навіть не сісти і не поговорити і не почути, що я хочу запропонувати! Можна було послати адвоката, але ні, чекав мабуть, що позовна давність спливе і зареєструє право власності за собою", — заявила Горняк.

Христина Горняк зробила заяву. Фото: instagram.com/kristygor

Нагадаємо, раніше дружина Володимира Остапчука похизувалася фігурою через тиждень після пологів.

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