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Очень тяжело — жена Сасанчина в Польше пошла работать на завод

18 декабря 2024 12:25
Мария Покровская - Редактор
Жена Романа Сасанчина в Польше пошла работать на завод — фото
Роман Сасанчин с супругой. Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn
Мария Покровская - Редактор

Жена победителя шоу "Голос страны" Романа Сасанчина Иванна рассказала о своей жизни в Польше, где живет с их двухлетней дочерью. Блогер решила не сидеть, сложа руки, а пошла работать.

О жизни за границей Иванна рассказала в Instagram.

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Избранница певца обустраивает свой быт за границей и уже даже устроилась на работу. Она пошла работать на завод.

"Работаю на заводе и я не уверена, что меня на долго хватит. Потому что проснуться в 4:40 это как-то очень тяжело", — написала Иванна.

Жена Романа Сасанчина работает на заводе
Жена Романа Сасанчина работает на заводе. Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

После публикации блогера в сети некоторые пользователи осудили ее высказывание, что возмутило девушку.

"Я не жалуюсь, я говорю о реалиях. Это тяжело. Наши люди едут сюда и работают здесь очень тяжело. И получают они меньше, чем поляки. Они берут себе по 12 часов. За меня пытались поговорить, чтобы я работала 8 часов, как-то договорились. Я приехала не для того, чтобы пойти на работу, а чтобы переждать зиму и увидеться с сестрой. Просто появилось место и я пошла. Если мне будет трудно, то я не буду ходить. Но надеюсь, что втянусь, потому что фактически, ничего тяжелого нет, но руки очень болят", — сказала Иванна.

Жена Романа Сасанчина
Жена Романа Сасанчина. Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Кроме того, у супруги певца случилась еще одна проблема.

"Страховка, которую я приобрела в Украине до ср*ки. Нас с ней к врачу не приняли! Сказали, что наши страховки действуют в случае смерти. Хотя когда я оформляла страховку, там был пунктик о больнице, в случае чего-то серьезного, или прием врача. Поэтому напрасно потраченные деньги", — пожаловалась Иванна.

Иванна Сасанчина пожаловалась на проблемы в Польше
Иванна Сасанчина пожаловалась на проблемы в Польше. Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Ранее мы писали, что бывшая супруга Остапчука будет судиться с шоуменом из-за общего имущества.

Также напомним, Дэвид Бекхэм показал, как сводил жену на свидание в роскошный ресторан.

Польша работа Роман Сасанчин Голос країни украинские звезды

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