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Єдина американка та неймовірна конкуренція: хто претендує на "Оскар" за найкращу жіночу роль

6 березня 2023 21:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Номінанація на Оскар-2023: жіноча роль
Претендентки на цьогорічну премію "Оскар"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Нещодавно, американська академія кінематографічних мистецтв та наук оголосила номінантів премії "Оскар-2023". 95-та церемонія вручення нагород за найвищі досягнення у кіноіндустрії відбудеться 12 березня (вночі 13 березня за українським часом) у Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США).

Новини.LIVE починає знайомити вас з цьогорічними номінантами. І розпочнемо з відомих актрис, які претендують на статуетку за "Найкращу жіночу роль".

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Кейт Бланшет — Тар

Австралійська акторка — найтитулованіша в цій номінації. В її особистій скарбничці вже є дві премії "Оскар" та чотири "Золотих глобуса". Останній з яких вона отримала саме за виконання ролі Лідії Тар. Це перша жінка-диригент Берлінського філармонічного оркестру.

Прем’єра фільму американського режисера Тодда Філда відбулася на 79-му Венеціанському кінофестивалі. Стрічка "Тар" стала лише його третім проєктом. До нього він готувався 16 років. І в головній ролі Тодд бачив лише Кейт.

Коли сценарій був готовий, режисер відправив запит агентові Бланшетт. Але та повідомила, що Кейт зайнята на найближчі три роки вперед, тому вона навіть не показуватиме їй сценарій. Філд у цей момент їхав у машині і настільки засмутився, що потрапив у ДТП просто під час розмови. На щастя, Тодд при цьому не постраждав. Аварія справила таке враження на агентку, що вона пообіцяла все-таки дати сценарій Кейт.

У результаті Бланшетт настільки зацікавилася проєктом, що таки знайшла вікно у своєму графіку та знялася у "Тарі". Про що згодом не пошкодувала — численні номінації та шанс отримати третій "Оскар".

Мішель Єо — Все завжди і водночас

Фантастична комедія режисерів та сценаристів Деніела Шайнерта та Дена Квана — лідер за кількістю номінацій на цьогорічному "Оскарі". "Все завжди і водночас" претендує на 11 статуеток. В тому числі й в категорії "Найкраща жіноча роль". 

60-річна малазійська акторка добре відома кінопоціновувачам за фільмом "Тигр підкрадається, дракон ховається". За роль в цій стрічці Мішель отримала номінацію на премію BAFTA. А ось за гру власниці пральні Евелін у "Все завжди і водночас" азійська акторка отримала "Золотий глобус" цього року. Що стало історичною подією для Малайзії. Шанси на перший "Оскар" в Єо також великі. 

Ана де Армас — Білявка

Для 34-річної кубино-іспанської акторки це також перша номінація на премію "Оскар". А ось на "Золотий глобус" вона претендувала двічі. Глядачам Ана де Армас добре відома за фільмами "Той, що біжить по лезу 2049", "Ножі наголо" та "Не час помирати" (бондіана). У двох останніх, до речі, вона грала з британським актором, виконавцем ролі агента 007, Деніелом Крейгом.  

"Білявка" — художній фільм режисера Ендрю Домініка в жанрі психологічної драми, що розповідає про життя Мерилін Монро. Це екранізація однойменного роману Джойс Керол Оутс. Картина не є цілком біографічною, а є художньою інтерпретацією біографії актриси.

До речі, за цю роль молода акторка претендує не лише на "Оскар", але й на антипремію "Золота малина", яку вручають лише за добу до проведення церемонії американської академії кінематографічних мистецтв та наук. 

Андреа Райсборо — Заради Леслі

41-річна британська акторка — найменш титулована в цьогорічній номінації. Вона жодного разу не претендувала ані на "Оскар", ані на "Золотий глобус", ані навіть на BAFTA. 

Втім, Андреа вдалося витягнути щасливий квиток. Вона взяла участь в зйомках американського малобюджетного інді-фільму "Заради Леслі". Це режисерський дебют Майкла Морріса з Андреа Райсборо у головній ролі. 

Її героїня — одинока мати з Техасу. Вона виграє велику суму в лотерею, але всі гроші розтрачує. Через шість років Леслі знову опиняється у рідному місті. У неї проблеми з алкоголем, їй ніде жити, вона не може порозумітися з єдиним сином. 

І фільм, і те, як Райсборо перевтілилась в роль не пройшло повз критиків. І номінація на "Оскар" — чудове тому підтвердження. 

Мішель Вільямс — Фабельмани

42-річна акторка — єдина американка в номінації цього року. Мішель грала в справжніх кінохітах, таких як "Горбата гора", "Острів проклятих", "Блакитний Валентин" та інших. В її арсеналі — два "Золотих глобуса", "Еммі" та чотири номінації на "Оскар". 

Цього разу вона претендує на головну кінонагороду світу за роль мати Семмі та Енн у новому фільм легендарного американського режисера Стівена Спілберга. Стрічка "Фабельмани" отримали два "Золотих глобуси" цього року, в тому числі й за найкращий драматичний фільм. Мішель також була в номінації. Тож в неї є цілком всі шанси скласти конкуренцію іншим акторкам та з п’ятої спроби таки взяти "Оскар". 

Нагадаємо, раніше ми писали, що фільм "Будинок зі скалок" (A House Made of Splinters), знятий у копродукції України, Данії, Швеції та Фінляндії, увійшов у номінацію "Найкращий документальний фільм". Також ми писали, що вагітна співачка Ріанна виступить на цьогорічній премії "Оскар".

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