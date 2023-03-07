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Два ирландца, два американца и британец: кто претендует на "Оскар" за лучшую мужскую роль

7 марта 2023 21:32
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Номинанты на Оскар-2023: мужская роль
Некоторые из номинантов премии "Оскар-2023" в категории "Лучшая мужская роль"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже 12 марта (ночью 13 марта по украинскому времени) в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) состоится 95-я церемония вручения наград за самые высокие достижения в киноиндустрии — "Оскар".

Новини.LIVE продолжает знакомить вас с номинантами этого года. Расскажем подробнее об известных актерах, претендующих на статуэтку за "Лучшую мужскую роль".

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Остин Батлер — Элвис

Биографический фильм австралийского режиссера База Лурмана о "короле рок-н-ролла" стал счастливым билетом для 31-летнего американского актера. До этого фильма Остин звезд с неба не хватал. Он играл преимущественно в сериалах. Впрочем, после съемок в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" молодого человека заметили и стали приглашать на серьезные роли.

Свое мастерство Батлер раскрыл именно в фильме об Элвисе Пресли. От игры молодого актера была в восторге единственная дочь "короля рок-н-ролла", Лиза Мари. Она стала свидетелем вручения Остину премии "Золотой глобус". Это стало ее последнее светское мероприятие. Через несколько дней певица скончалась.

Из-за этой трагедии, в частности, уверены кинокритики, у молодого актера есть все шансы получить "Оскар" в этом году. И они у него большие — кроме "Золотого глобуса" у него еще престижная BAFTA за эту роль.

Брендан Фрейзер — Кит

Впервые на "Оскар", как и на большинство престижных кинонаград, номинирован и 54-летний американский актер. Брендан наиболее известен за роль Рика О'Коннелла в трилогии фильмов "Мумия". У него был огромный потенциал, но судьба на время решила иначе.

Развод с женой, смерть матери и сексуальное насилие со стороны президента голливудской ассоциации иностранной прессы привели к возникновению у Фрейзера депрессии. У него начались проблемы со здоровьем, он внешне изменился и принял упадок в карьере.

Впрочем, художественный фильм "Кит" режиссера Даррена Аронофски возродил популярность Фрейзера. Как результат — многочисленные номинации и премия от гильдии киноактеров США. В этом году Брендан как птица феникс, вдохновляющая Голливуд на то, что когда, казалось, уже все потеряно, шансы остаются. Этот месседж может сыграть на руку Фрейзеру на "Оскаре".

Колин Фаррелл — Банши Инишерина

Для титулованного 46-летнего ирландского актера это первая номинация на премию "Оскар". Украинцам Колин хорошо известен по многим фильмам, таким как "Александр", "Фантастические звери и где их искать", "Семь психопатов" и т.д. За ленту "Залечь на дно в Брюгге" Фаррелл получил первый "Золотой глобус". Второй ему вручили за "Банши Инишинина".

Оба фильма снял ирландский режиссер Мартин Мак-Дона. В этом году "Банши Инишинина" получила девять номинаций на "Оскар". Это один из ключевых претендентов на желаемую статуэтку. Так что у Колина есть все шансы побороться за победу.

Пол Мескал — Солнце мое

Еще один ирландский актер, претендующий на главную кинонаграду в этом году. Среди всех номинантов Пол самый молодой — ему 27 лет. Драматический фильм "Солнце мое", написанный и снятый Шарлоттой Уэллс, является лишь вторым полнометражным фильмом, в котором снялся Мескал.

Впрочем, Пол хорошо известен ценителям сериалов. Актер получил известность после исполнения главной роли Коннелла Уордрена в мини-сериале "Нормальные люди", принесшей ему телевизионную премию BAFTA в категории "Лучший актер" и номинацию на прайм-таймовую премию "Эмми".

В победу Пола на премии "Оскар" большинство кинокритиков не верят именно из-за опыта съемок в большом кино и наличия более сильных номинантов. Но, как сказал в одном из интервью Мескал, для него номинация уже большая победа.

Билл Наи — Жить

А вот этому 74-летнему британскому актеру опыта не отнимать. В его фильмографии известные миллионам украинцев ролей. Именно он превратился в персонажа франшизы "Пираты Карибского моря" Дэйви Джонса. Это тот самый, чья голова, и прежде всего борода, состоят из щупалец. Под шляпой находится тело гигантского осьминога. Также он играл в "Гарри Поттере" одного из министров магии, лентах "Я Франкенштейн", "Покемон. Детектив Пикачу" и многих других.

У актера уже есть премии BAFTA и "Золотой глобус". А вот на "Оскар", как и все нынешние номинанты, Билл претендует впервые. И как у самого старшего и опытного у него есть преимущество.

Молодость, опыт, ирландский дуэт режиссера и актера, возрождение "птицы феникса" или чествование музыкальной легенды — формулу успеха "Оскар-2023" узнаем уже в скором времени.

Напомним, ранее мы писали о номинантках на премию "Оскар-2023" в категории "Лучшая женская роль". Также мы рассказывали, что фильм "Дом из заноз" (A House Made of Splinters), снятый в копродукции Украины, Дании, Швеции и Финляндии, вошел в номинацию "Лучший документальный фильм".

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